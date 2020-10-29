Заботясь о своем здоровье, многие начинают пить витамины – в таблетках или каплях. На самом деле все необходимое нашему организму есть и в обычных продуктах питания. Что должно быть в рационе того, кто стремится оставаться здоровым и красивым? В каких продуктах содержится наибольшее количество витаминов? Список самых витаминных продуктов предоставили врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» Екатерина Безвершенко, Людмила Шупенюк и Валерий Ославский.

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Витамин А

Это очень важный антиинфекционный витамин, который также называют ретинолом или бета-каротином. Суточная доза для взрослого человека – 1,5–2 мг. Он способствует быстрому росту и регенерации тканей, повышает сопротивление организма к инфекциям, выполняет сильное антиоксидантное действие, отвечает за полноценное формирование спермы и развитие яйцеклеток.

Продукты, в которых содержится витамин А:

морковь

персики

абрикосы

шпинат

брокколи

печень

калина

чеснок

речная рыба

Витамины группы В

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Витамины этой группы нормализуют энергетический обмен, отвечают за функционирование нервной системы, нормализуют работу пищеварительной системы и помогают стабилизировать уровень сахара в крови. Суточная доза взрослого человека: В1 – 1,5 мг, В2 – 1,7 мг, В3 – 20 мг, В5 – 10 мг, В6 – 2 мг, В12 – 6 мг.

Продукты, в которых содержатся витамины группы В:

В1 – орехи (фисташки, кедровые орехи, арахис, кешью) и крупы (чечевица, овсяная крупа)

В6 – кедровые и грецкие орехи, фасоль, скумбрия, облепиха

В12 – скумбрия, говядина, свинина и баранина, карп

Витамин С

Аскорбиновая кислота. Суточная доза для человека – 70–100 мг. Этот витамин ускоряет процесс заживления ран, регулирует процесс кровообразования и обмен веществ, обеспечивает выведение токсинов.

Продукты, в которых содержится витамин С:

шиповник

болгарский перец

черная смородина

облепиха

Чтобы покрыть суточную потребность, достаточно 5–6 ягод шиповника или 1 ломтик перца.

Витамин D

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Суточная доза для человека – 15 мг. Этот витамин регулирует обмен кальция в организме, формирует костную ткань, отвечает за здоровое функционирование сердца и за свертываемость крови.

Продукты, в которых содержится витамин D:

морская рыба

сливочное масло

куриные яйца

сметана

Витамин Е

Этот витамин отвечает за работу эндокринной системы, предупреждает старение организма и образование тромбов, улучшает мужскую потенцию. Суточная доза – 20 мг.

Продукты, в которых содержится витамин Е:

орехи

зелень

Больше информации – в видео:

Video: Как найти все витамины в обычных продуктах? В каких продуктах содержится наибольшее количество витаминов, выясняли врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла»! Смотрите в видео, какие продукты оказались самыми витаминными

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