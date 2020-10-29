Каждый третий человек на планете страдает от болей в суставах. Это достаточно серьезная проблема, которая может спровоцировать появление многих заболеваний. Особенно она может беспокоить во время карантина, когда люди вынуждены сидеть дома и практически ен имеют физической активности. Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский показал простые упражнения на каждый день, которые помогут держать ваши суставы в нормальной форме. Подробно читайте материал и смотрите видео!

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По статистике от артроза коленного сустава страдает около 20% населения планеты. А проблемы с плечевыми суставами особенно актуальны для людей, которые занимаются физическим трудом. Регулярная разминка не только поможет избежать проблем с суставами, но и станет отличной профилактикой различных заболеваний.

Какие упражнения для суставов можно выполнять?

Гимнастика для голеностопных суставов

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Отведите одну ногу назад и поставьте на носок. Не отрывая носок от пола, выполняйте круговые движения стопами сначала по часовой стрелке, а затем ‒ против. Повторите упражнение для второй ноги.

Гимнастика для коленных суставов

Ноги вместе. Упритесь ладонями в коленные чашечки. Совершайте небольшие вращательные движения коленями по часовой стрелке, одновременно массируя колени ладонями.

Гимнастика для тазобедренных суставов

Встаньте прямо. Согните ногу в колене и приблизьте голень к бедру. Выполняйте вращательные движения ногой так, чтобы бедро с прижатой голенью описывало круги максимального размаха. Повторите упражнение для второй ноги.

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Технику выполнения этих и других упражнений для суставов можно посмотреть на видео. Выполняйте их каждое утро, а также перед началом любых спортивных тренировок. Такие упражнения для восстановления суставов будут полезны и тем, у кого сидячая работа.

«Уделите своим суставам буквально несколько минут в день. Они отблагодарят вас, подарив легкость движения до самой старости», — говорит врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский.

Больше упражнений для суставов ‒ на видео:

Video: Гимнастика для суставов: упражнения от Валерия Ославского Гимнастику для суставов необходимо делать, если вы хотите иметь здоровое тело. Смотрите, какие упражнения для суставов рекомендует выполнять Валерий Ославский

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