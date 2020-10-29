Чем опасна операция на ушной раковине?

Лопоухость – врожденная деформация ушной раковины, которая характеризируется увеличением угла относительно височной кости. От этого уши имеют торчащий вид. Такую патологию считают эстетическим недостатком, который у некоторых людей развивает психологические комплексы. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, как можно исправить эту проблему и к каким сложностям нужно быть готовым.

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Причины возникновения лопоухости

С лопоухостью рождается приблизительно 50 % людей, независимо от стати. Пластические хирурги устраняют проблему с помощью отопластики.

В норме уши и голова должны образовывать угол, равен 30 градусам. Линия ушной раковины должна быть параллельна щеке, а расстояние между краем уха и костями черепа – составлять около двух сантиметров.

Очень часто лопоухость есть следствием недоразвития. К сильному выступанию уха приводит гипертрофированная хрящевая структура ушной раковины. Но даже при нормальном расположении уха могут встречаться некоторые особенности. Например, выпячивание мочки.

Необходимо помнить, что развитие ушной раковины происходит до 6-8 лет, поэтому не стоит оперировать детей до этого возраста.

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Кому нельзя делать отопластику

Также необходимо знать, что не всем людям можно делать отопластику, если:

нарушена свертываемость крови

есть тяжелые заболевания внутренних органов

инфекционные и онкологические заболевания

склонности к появлению келоидных рубцов

неисправимая гипертензия

сахарный диабет

воспаление уха.

Несмотря на то, что операция с коррекции ушной раковины сама по себе несложная, к каждому пациенту врачи подбирают индивидуальный подход. Новая форма уха и расположение хряща хирург определяет заранее, учитывая антропометрические данные пациента. Операция осуществляется под местным или общим наркозом.

Помимо традиционного способа, также используется метод лазерной отопластики.

Возможные осложнения после отопластики

появление келоидных рубцов

инфекционное заражение раны

кровотечения

расхождение швов

появление гноя, отеков, гематом

прорастание хрящей кровеносными сосудами

некроз эпителия

появление отита

повторная деформация уха.

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