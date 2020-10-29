Чем опасна операция на ушной раковине?
Лопоухость – врожденная деформация ушной раковины, которая характеризируется увеличением угла относительно височной кости. От этого уши имеют торчащий вид. Такую патологию считают эстетическим недостатком, который у некоторых людей развивает психологические комплексы. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, как можно исправить эту проблему и к каким сложностям нужно быть готовым.
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Причины возникновения лопоухости
С лопоухостью рождается приблизительно 50 % людей, независимо от стати. Пластические хирурги устраняют проблему с помощью отопластики.
В норме уши и голова должны образовывать угол, равен 30 градусам. Линия ушной раковины должна быть параллельна щеке, а расстояние между краем уха и костями черепа – составлять около двух сантиметров.
Очень часто лопоухость есть следствием недоразвития. К сильному выступанию уха приводит гипертрофированная хрящевая структура ушной раковины. Но даже при нормальном расположении уха могут встречаться некоторые особенности. Например, выпячивание мочки.
Необходимо помнить, что развитие ушной раковины происходит до 6-8 лет, поэтому не стоит оперировать детей до этого возраста.
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Кому нельзя делать отопластику
Также необходимо знать, что не всем людям можно делать отопластику, если:
- нарушена свертываемость крови
- есть тяжелые заболевания внутренних органов
- инфекционные и онкологические заболевания
- склонности к появлению келоидных рубцов
- неисправимая гипертензия
- сахарный диабет
- воспаление уха.
Несмотря на то, что операция с коррекции ушной раковины сама по себе несложная, к каждому пациенту врачи подбирают индивидуальный подход. Новая форма уха и расположение хряща хирург определяет заранее, учитывая антропометрические данные пациента. Операция осуществляется под местным или общим наркозом.
Помимо традиционного способа, также используется метод лазерной отопластики.
Возможные осложнения после отопластики
- появление келоидных рубцов
- инфекционное заражение раны
- кровотечения
- расхождение швов
- появление гноя, отеков, гематом
- прорастание хрящей кровеносными сосудами
- некроз эпителия
- появление отита
- повторная деформация уха.