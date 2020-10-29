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Чем опасна операция на ушной раковине?

29.10.2020

Лопоухость – врожденная деформация ушной раковины, которая характеризируется увеличением угла относительно височной кости.  От этого уши имеют торчащий вид. Такую патологию считают эстетическим недостатком, который у некоторых людей развивает психологические комплексы. Врачи проекта  «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, как можно исправить эту проблему и к каким сложностям нужно быть готовым. 

ясст

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Причины возникновения лопоухости

С лопоухостью рождается приблизительно 50 % людей, независимо от стати. Пластические хирурги устраняют проблему с помощью отопластики.

В норме уши и голова должны образовывать угол, равен 30 градусам. Линия ушной раковины должна быть параллельна щеке, а расстояние между краем уха и костями черепа – составлять около двух сантиметров.

Очень часто лопоухость есть следствием недоразвития. К сильному выступанию уха приводит гипертрофированная хрящевая структура ушной раковины. Но даже при нормальном расположении уха могут встречаться некоторые особенности. Например, выпячивание мочки.

Необходимо помнить, что развитие ушной раковины происходит до 6-8 лет, поэтому не стоит оперировать детей до этого возраста.

ясст

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Кому нельзя делать отопластику

Также необходимо знать, что не всем людям можно делать отопластику, если:

  • нарушена свертываемость крови
  • есть тяжелые заболевания внутренних органов
  • инфекционные и онкологические заболевания
  • склонности к появлению келоидных рубцов
  • неисправимая гипертензия
  • сахарный диабет
  • воспаление уха.

Несмотря на то, что операция с коррекции ушной раковины сама по себе несложная, к каждому пациенту врачи подбирают индивидуальный подход. Новая форма уха и расположение хряща хирург определяет заранее, учитывая антропометрические данные пациента. Операция осуществляется под местным или общим наркозом.

Помимо традиционного способа, также используется метод лазерной отопластики.

Возможные осложнения после отопластики

  • появление келоидных рубцов
  • инфекционное заражение раны
  • кровотечения
  • расхождение швов
  • появление гноя, отеков, гематом
  • прорастание хрящей кровеносными сосудами
  • некроз эпителия
  • появление отита
  • повторная деформация уха.

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