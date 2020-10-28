Есть ли польза от улиточного массажа?

Массаж улитками – один из самых популярных видов бьюти-процедур. Но полезен ли он? Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Екатерина Безвершенко решила испробовать этот метод нетрадиционного лечения. Какие выводы сделала Екатерина? Об этом узнайте в нашем материале.

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Принцип действия улиточного массажа

Улитка вырабатывает слизь, в состав которой входит коллаген, эластин, аллантоин, антибиотики, аминокислоты и витамины группы А, С, Е.

Аллантоин – вещество, смягчающее роговой слой кожи. Оно отшелушивает мертвые клетки, стимулирует регенерацию кожи, заживляете раны и шрамы. Входит в состав некоторых средств против рубцов.

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Обещанные эффекты от массажа улитками

Увлажнение и обновление кожи, пиллинг, избавление от морщин, рубцов, шрамов и разных кожных заболеваний.

До начала процедуры Екатерина оценила состояние своей кожи. Она местами суховата и обладает минимальной жирностью. Для более понятной картины Екатерина пригласила дерматолога, который дал более точное описание. В области щеки установлено незначительное шелушение и покраснение. На руках выражена сухость кожного покрова и пигментация. Все эти признаки характерны воздействию на кожу воды, а также солнечных лучей.

Перед процедурой кожу очистили водой, так как улитки чувствительны к любым косметическим средствам. Сначала моллюски привыкают к человеческой коже. Екатерина отметила, что процесс приятен.

Во время процедуры улитки могут кусаться. Они считаются самыми зубастыми животными в мире. Во рту у этих моллюсков находится радула – скребок, в котором около 25000 зубов.

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«Неожиданно. Кожа рук просто шелковая», – описала ощущения после массажа Екатерина.

На лице появилось покраснение. Именно так реагирует кожа на косметические процедуры. По окончании эффект оценил дерматолог, который осматривал Екатерину до улиточного массажа. Он отметил, что кожа приобрела более здоровый вид. Она стала более увлажненной.

Показатели анализатора кожи дали следующие результаты: существенно уменьшилось количество ороговевающих клеток, а вот жирность не изменилась.

В конечно итоге Екатерина смыла всю слизь и проверила результат. Как оказалось, к кожному покрову вернулась краснота и сухость, то есть первоначальный вид. Процедура оказалась малоэффективной.

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