уход за грудью при беременности

Акушер-гинеколог с многолетним стажем, врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» дала ответы на основные вопросы, касающиеся влияния беременности на состояние груди и кожи женщины. Людмила Шупенюк рассказала, как уберечься от растяжек, трескания сосков и диспропорции груди после кормления. Читайте советы Людмилы Шупенюк, которые помогут сохранить кожу груди и живота красивой и упругой.

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«Честно говоря, в вопросе сохранения гладкой кожи все-таки немалую роль играет генетическая предрасположенность. Если у вас есть склонность к растяжкам, скорей всего, они появятся. Но, тем не менее, есть возможность этого избежать. Бывают случаи, когда действительно в наличии растяжек виноваты сами женщины», ‒ рассказала врач проекта.

Как избежать растяжек на коже во время беременности?

Правильно питаться

У девушки, которая носит двойню или у которой многоводие, будет живот больше и растяжки неизбежно появятся. Но если беременность не проблемная и одноплодная, то первая задача – не перекормить плод и себя. В идеале женщина должна набрать около 9 кг. Если она «помещается» в этот вес, обычно у нее потом нет проблем с кожей ни на груди, ни на бедрах, ни на животе.

Увлажнять кожу

После водных процедур желательно использовать специальные кремы по уходу за кожей во время беременности. В них нет гормональных добавок, ароматизаторов и другой лишней химии. Либо же воспользоваться маслами детской линии. Также можно увлажнять кожу, например, оливковым маслом, если у вас нет аллергии.

Обследоваться у врачей

Проблемы со щитовидной железой могут повлиять на состояние кожи и стать причиной растяжек. Так что если вам пропишут употребление йода, не стоит этим пренебрегать.

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«По большому счету, этого достаточно, ‒ рекомендует Людмила Шупенюк. ‒ Если говорить, например, о витамине А, который полезен для кожи, то во время беременности его можно принимать только в составе поливитаминов. Отдельный прием запрещен, потому что он может вызывать пороки развития сердца у ребенка. Можно принимать витамин D, то есть рыбий жир, особенно после 20-й недели».

Как избежать появления трещин на сосках во время кормления?

В период беременности и кормления женщина обязательно должна носить качественное белье. Это первое, что стоит помнить. Если говорить о каких-то манипуляциях вроде вытягивания соска или натирания его жестким полотенцем, то до 37-й недели беременности делать этого не надо. Стимуляция сосков может приводить к сокращению матки, что порой пугает некоторых женщин. А вот после 37-й недели можно уже вытягивать сосок, имитируя кормление. Это стимулирует также и выработку гормонов, которые ответственны за роды.

Также следует помнить про увлажнение сосков. Существуют специальные кремы с витамином А и другими полезными компонентами, рекомендованные именно для этой части тела. Ими можно пользоваться как во время беременности, так и при кормлении, ведь они гипоаллергенны.

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«Чтобы после кормления молочные железы не были разных размеров, обязательно нужно кормить обеими грудями, ‒ напоследок сказала Людмила Шупенюк. ‒ Даже несмотря на то, что одна наполнена молоком больше, чем вторая. Очень редко бывает так, что разница между количеством молока в них большая. Если мы не говорим о какой-то анатомической проблеме, то обеими грудями нужно кормить одинаково. Это и есть залог того, что у женщины не будет диспропорции».

Здоровья вам и вашему малышу!

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