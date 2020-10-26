Почему искривляется перегородка носа?
Нос – очень важный и многофункциональный орган в нашем организме. Он выполняет несколько задач: увлажняет и подогревает воздух, обезвреживает бактерии, задерживает частицы пыли, а также различает запахи. Одним из заболеваний, при котором ухудшается носовое дыхание, является искривление носовой перегородки. Как исправить это неудобство и насколько опасно искривление? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
Как известно, человек может дышать носом и ртом, но более физиологичным считается именно носовое дыхание. Когда воздух проходит через носовую полость, с ним происходят разные процессы, в результате которых голос приобретает свой звуковой оттенок. Если же носовое дыхание по какой-то причине усложнено, то это может повлечь за собой ряд патологических состояний. Одним из заболеваний считается искривление носовой перегородки.
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Искривление носовой перегородки – это деформация полости носа. Этим недугом страдает преимущественно взрослая часть населения. У мужчин искривление носовой перегородки встречается чаще, нежели у женщин.
Причины искривления перегородки
- Травмы носа, в результате которых происходит смещение костей;
- неравномерный рост костей черепа (носовой перегородке становится тесно в полости носа, и она начинает изгибаться);
- гипертрофия – неравномерное увеличение одной из раковин носа;
- появление опухолей слизистой оболочки носа и полипов, в результате чего нарушается дыхание одной из ноздрей и возникает искривление перегородки.
Чтобы диагностировать искривление перегородки носа, необходимо пройти осмотр у врача-оториноларинголога, сделать переднюю и заднюю риноскопию.
Операция нужна, если:
- затруднено носовое дыхание;
- есть внешний косметический дефект;
- из-за искривления носовой перегородки возникло воспаление среднего уха;
- обнаружен хронический ринит;
- беспокоят постоянные головные боли;
- искривление спровоцировало гайморит.
Операция на носовой перегородке поможет выровнять искривленный хрящ, то есть осуществить его модификацию.