Почему искривляется перегородка носа?

Нос – очень важный и многофункциональный орган в нашем организме. Он выполняет несколько задач: увлажняет и подогревает воздух, обезвреживает бактерии, задерживает частицы пыли, а также различает запахи. Одним из заболеваний, при котором ухудшается носовое дыхание, является искривление носовой перегородки. Как исправить это неудобство и насколько опасно искривление? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Как известно, человек может дышать носом и ртом, но более физиологичным считается именно носовое дыхание. Когда воздух проходит через носовую полость, с ним происходят разные процессы, в результате которых голос приобретает свой звуковой оттенок. Если же носовое дыхание по какой-то причине усложнено, то это может повлечь за собой ряд патологических состояний. Одним из заболеваний считается искривление носовой перегородки.

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Искривление носовой перегородки – это деформация полости носа. Этим недугом страдает преимущественно взрослая часть населения. У мужчин искривление носовой перегородки встречается чаще, нежели у женщин.

Причины искривления перегородки

Травмы носа, в результате которых происходит смещение костей;

неравномерный рост костей черепа (носовой перегородке становится тесно в полости носа, и она начинает изгибаться);

гипертрофия – неравномерное увеличение одной из раковин носа;

появление опухолей слизистой оболочки носа и полипов, в результате чего нарушается дыхание одной из ноздрей и возникает искривление перегородки.

Чтобы диагностировать искривление перегородки носа, необходимо пройти осмотр у врача-оториноларинголога, сделать переднюю и заднюю риноскопию.

Операция нужна, если:

затруднено носовое дыхание;

есть внешний косметический дефект;

из-за искривления носовой перегородки возникло воспаление среднего уха;

обнаружен хронический ринит;

беспокоят постоянные головные боли;

искривление спровоцировало гайморит.

Операция на носовой перегородке поможет выровнять искривленный хрящ, то есть осуществить его модификацию.

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