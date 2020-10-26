Болезнь Паркинсона — это заболевание, связанное с постепенной гибелью двигательных нервных клеток. Из-за этого нарушается регуляция движений и мышечного тонуса, что проявляется характерным тремором, общей скованностью и нарушением позы и движений. Подробнее об этом заболевании рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Болезнью Паркинсона заболевает примерно каждый сотый человек (чаще мужчины), перешагнувший шестидесятилетний рубеж. Что интересно, курильщики практически не подвержены этой болезни, а любители молока, наоборот, сильнее рискуют заболеть ей. Причины этого пока неизвестны.

Эта болезнь вызывает дрожь в руках, общую скованность и, как следствие, проблемы с ходьбой и другими движениями, а также часто осложняется другими заболеваниями.

Причины возникновения Паркинсона

Сейчас известно, что болезнь Паркинсона возникает из-за нарушения выработки дофамина — одного из нейромедиаторов (веществ, служащих для передачи импульсов в головном мозге). Это ведет к нарушению функций клеток в отделах мозга, отвечающих за движения человека. Предрасположенность к этому заболеванию может передаваться по наследству. Столкнувшись с симптомами болезни Паркинсона, надо учитывать, что некоторые из них могут быть вызваны и другими причинами, например энцефалитом, избыточным приемом лекарственных препаратов, атеросклерозом сосудов головного мозга, отравлением нейротоксическими веществами.

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Как протекает болезнь Паркинсона?

Появление первых симптомов заболевания обычно остается незамеченным. Часто все начинается с уменьшения выразительности лица, замедленности движений, особенно при одевании, еде и ходьбе. Впоследствии и сам человек отмечает уменьшение ловкости рук, особенно при выполнении тонких движений. Возникают нарушение письма, трудности при чистке зубов, бритье и т д. Мимика человека скудеет, он реже мигает, лицо становится маскообразным. Нарушается речь. Характерно, что человек, не способный самостоятельно ходить, зачастую легко взбегает по лестнице, может танцевать, кататься на лыжах. Медленное передвижение может внезапно смениться быстрым бегом, который больной не в силах преодолеть, пока не упадет или не встретит препятствие. Значительно затруднены повороты в постели, проблемой становится вставание с кресла или стула. Из-за нарушения подвижности мышц глотки глотательные движения становятся более редкими, что вызывает развитие слюнотечения. Обязательными симптомами при заболевании Паркинсона служат скованность движений (гипокинезия), дрожь, возникающая в состоянии покоя (тремор покоя), позднее возникают нарушения равновесия и проблемы с ходьбой.

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Диагностика болезни Паркинсона

Крайне важно как можно раньше начать лечение, поэтому при первом появлении симптомов необходимо обратиться к невропатологу. Для диагностики болезни Паркинсона человека направляют на электромиографию, которая позволяет определить причину тремора и исключить мышечные заболевания, а для диагностики нарушений деятельности мозга проводят электроэнцефалографию.

Лечение Паркинсона

К сожалению, полностью побороть это заболевание невозможно. Основным препаратом, который замедляет развитие Паркинсона, является леводопа (леводофа), но его применение вызывает целый ряд побочных эффектов. Существуют еще несколько групп препаратов, более или менее эффективных при паркинсонизме; их используют вместе с леводопой. В последние годы активно проводятся исследования возможностей хирургического лечения болезни Паркинсона, путем пересадки больному человеку клеток, вырабатывающих дофамин.

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