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Упражнения для подкачки ягодиц от Марины Боржемской

23.10.2020

Красивые и упругие ягодицы – это результат усиленной работы над собой. Чтобы добиться желаемого результата, необходимо ставить конкретные цели и уверенно идти к ним. Опытный тренер Марина Боржемская показала упражнения, которые помогут сделать попу красивой и подкачанной. Детали в материале.

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Упражнение 1

Начать стоит с самого легкого, на первый взгляд, упражнения – приседаний. Оно будет результативным, если делать его правильно. Приседая, отводите ягодицы назад. Следите за носками: они не должны выступать из-за колен.

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Упражнение 2

Подойдите к устойчивому предмету, за который можно держаться. Расставьте ноги шире и продолжайте приседать. Каждый раз на подъеме сокращайте мышцы ягодиц.

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Упражнение 3

Глубокие приседания. Для эффективности упражнения вам понадобятся гантели либо другой груз. Разведите ноги в стороны, присядьте и возьмите с пола утяжелитель. Следите за носками. После этого поднимитесь с выпрямленной спиной, следуя за ягодицами. Важно выполнять это упражнение медленно, ощущая работу мышц.

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Упражнение 4

Обопритесь лопатками о твердую поверхность. Возьмите утяжелитель и положите его на низ живота.

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Опускайте и поднимайте ягодицы, как будто выталкивая их.

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Помните, что только регулярная работа принесет результат!

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