Почему дети болеют экземой?
Все дети любят есть сладкую, вкусную, а иногда и вредную пищу. Мамам нужно тщательно следить за тем, что употребляет ребенок, ведь в результате неправильного питания могут появиться разные заболевания, в том числе и экзема. Как справиться с этой болезнью? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
Экзема, или возвратный нейроаллергический дерматоз, – это хроническое или острое заболевание кожи воспалительного характера.
Симптомы экземы:
- чувство жжения
- зуд
- высыпания.
Дети болеют экземой из-за расстройств нервной и эндокринной системы, хронической инфекции, заболевания желудочно-кишечного тракта.
Первые проявления экземы – возникновение красноватых пятен на щеках у ребенка. Эти пятна увеличиваются и распространяются по всему лицу, а также шее.
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Как лечить экзему
Специального лечения экземы нет. Если ребенок еще грудной, то его маме следует обратить внимание на свой рацион, который влияет и на питание малыша.
Экзему могут вызвать: цитрусовые, яйца, копчености, шоколад и др.
Правила питания для детей до 3 лет:
В период от 1 года у ребенка начинают расти зубы, а также улучшается пищеварение.
Суточный объем пищи должен составлять: для детей 1,5 лет – 1200 г; от 1,5 до 2 лет — 1300 г; от 2 до 3 лет — около 1500 г.
Родителям следует обратить внимание на пищу ребенка. Ребенку до 2 лет мясные блюда следует готовить из фарша. В питании детей этого возраста обязательно должен быть творог.
Рацион ребенка должна составлять разнообразная пища. В нее также должны входить свежие овощи и фрукты.
Не рекомендуется кормить слишком соленой едой, а также маринованными овощами.