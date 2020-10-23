Почему дети болеют экземой?

Все дети любят есть сладкую, вкусную, а иногда и вредную пищу. Мамам нужно тщательно следить за тем, что употребляет ребенок, ведь в результате неправильного питания могут появиться разные заболевания, в том числе и экзема. Как справиться с этой болезнью? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Экзема, или возвратный нейроаллергический дерматоз, – это хроническое или острое заболевание кожи воспалительного характера.

Симптомы экземы:

чувство жжения

зуд

высыпания.

Дети болеют экземой из-за расстройств нервной и эндокринной системы, хронической инфекции, заболевания желудочно-кишечного тракта.

Первые проявления экземы – возникновение красноватых пятен на щеках у ребенка. Эти пятна увеличиваются и распространяются по всему лицу, а также шее.

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Как лечить экзему

Специального лечения экземы нет. Если ребенок еще грудной, то его маме следует обратить внимание на свой рацион, который влияет и на питание малыша.

Экзему могут вызвать: цитрусовые, яйца, копчености, шоколад и др.

Правила питания для детей до 3 лет:

В период от 1 года у ребенка начинают расти зубы, а также улучшается пищеварение.

Суточный объем пищи должен составлять: для детей 1,5 лет – 1200 г; от 1,5 до 2 лет — 1300 г; от 2 до 3 лет — около 1500 г.

Родителям следует обратить внимание на пищу ребенка. Ребенку до 2 лет мясные блюда следует готовить из фарша. В питании детей этого возраста обязательно должен быть творог.

Рацион ребенка должна составлять разнообразная пища. В нее также должны входить свежие овощи и фрукты.

Не рекомендуется кормить слишком соленой едой, а также маринованными овощами.

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