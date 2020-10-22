Одной из пациенток врачей проекта «Я соромлюсь свого тіла» стала женщина, у которой практически выпали все волосы на голове. Ситуация оказалась настолько сложной, что она была вынуждена носить парик и даже поменяла работу, чтобы меньше находиться в окружении людей. Каковы причины выпадения волос – читайте в нашем материале.

В среднем у человека в день выпадает 40–100 волосков. Жизнь любого волоса имеет три стадии: зарождение и формирование луковицы; формирование волоса; увядание луковицы и выпадение волоса. Если в этом процессе что-то нарушается, потеря волос становится более значительной, что может привести к частичному облысению.

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Причины выпадения волос у женщин

Слабый иммунитет;

нехватка в организме железа;

реакция на прием лекарственных препаратов;

нарушения на гормональном уровне, химиотерапия и прием различных гормональных препаратов;

различные инфекционные заболевания кожи головы;

недостаточное снабжение кровью корней волос и кожи головы;

недостаточно насыщенное витаминами и микроэлементами питание;

последствия перенесенных стрессов;

влияние загрязненной окружающей среды и агрессивных внешних факторов;

воздействие высоких и низких температур.

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Причины выпадения волос у мужчин

Наследственность (имеет отношение к облысению);

системные заболевания;

сбой в работе иммунной системы;

недостаток микроэлементов, витаминов, аминокислот;

неправильный образ жизни и питание.

Как лечить выпадение волос

Категорически запрещено заниматься самолечением. Надо обратиться к врачу, пройти обследование, чтобы узнать первоочередную причину выпадения волос, и только после этого начать лечение.

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