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Неправильный прикус у детей: как исправить и почему возникает

21.10.2020

Неправильный прикус у детей – весьма распространенная проблема. Такой дефект скрывает в себе намного больше угроз, чем может показаться на первый взгляд. Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский  рассказал о причинах возникновения  неправильного прикуса у детей и о том, как его исправить.

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В возрасте от 6 до 12 лет молочные зубы меняются на постоянные. Это должно проходить под наблюдением стоматолога, чтобы не упустить одну из самых частых детских проблем – неправильный прикус.

Почему возникают проблемы с прикусом?

Коренные зубы значительно больше по размеру, чем молочные, и на детской челюсти для них просто не хватает места. Когда челюсть вырастает, широкие корни молочных зубов постепенно рассасываются, и они выпадают, освобождая место для постоянных.

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Если молочный зуб своевременно не выпадает, соответствующий коренной может вырасти рядом и нарушить прикус. Если молочный зуб уже выпал, а постоянный еще не вырос, то соседние зубы иногда заполняют свободное место. По этой причине молочные зубы надо лечить, пока они не шатаются, и хорошо за ними ухаживать.

Виды прикуса:

  • медиальный – нижняя челюсть выступает над верхней;

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  • дистальный – верхняя челюсть слишком выступает над нижней;

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  • открытый – зубы не смыкаются вообще.

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Как исправить прикус?

До 12 лет достаточно металлической пластинки и силиконовой капы. Чтобы исправить прикус после 12 лет, нужно в течение нескольких месяцев или лет носить брекеты. Это важно не только из эстетических соображений, но и для здоровья. Последствия неправильного прикуса достаточно серьезные и опасные.

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Как обнаружить у ребенка нарушение прикуса в домашних условиях?

Это легко сделать с помощью жевательного теста. Ребенок должен откусить морковь, пережевать и выплюнуть. Если прикус правильный, кусочки будут одинакового небольшого размера. Это означает, что мышцы работают хорошо и жевание качественное. Если неправильно – наоборот, кусочки неодинаковые.

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Узнайте больше из видео:

Video: Неправильный прикус у детей: как исправить и почему возникает

Как исправить неправильный прикус у ребенка? Почему возникает неправильный прикус у детей

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