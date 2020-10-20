Себорейный дерматит – это заболевание кожи волосистой части головы и лица, которое возникает из-за распространения грибка (malassezia furfur). Подробно о том, как лечить себорейный дерматит, рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Причины возникновения себорейного дерматита

заболевания нервной системы

неправильное питание

аллергические реакции

ослабленный иммунитет

На рост грибка влияет много факторов. Ими могут быть: вредные привычки, гормональные сбои, наследственная особенность и т.д. Чаще всего заболеванием страдают молодые люди, так как в организме происходят изменения гормонального фона. Вследствие этого увеличивается активность работы сальных желез и, как результат, повышается риск появления себорейного дерматита.

Симптомы себорейного дерматита

шелушение кожи головы

появление перхоти

появление красных пятен на лице и теле

Эти симптомы могут усугубляться при нарушениях диет, а также употреблении большого количества сахара и алкоголя.

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Как лечить себорейный дерматит?

Очень важно подобрать правильный уход за волосистой частью головы и за кожей лица. Лечение должен назначать врач. Иногда рекомендуют использовать противовоспалительные препараты.

Эффективным способом лечения есть фототерапия. Она продлевает ремиссию и позволяет добиться хорошего результата. Специалисты проводят процедуру 3 раза в неделю в интенсивном режиме или же 1–2 раза в неделю в профилактическом.

При себорейном дерматите волосистой части головы очень важно подобрать правильный лечебный шампунь с противогрибковыми компонентами. Также стоит приобрести увлажняющие средства: маски, кремы, эмульсии.

При себорейном дерматите лица нужно регулярно увлажнять кожу, проводить отшелушивание, а также использовать противовоспалительные средства.

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