Как лечить себорейный дерматит?
Себорейный дерматит – это заболевание кожи волосистой части головы и лица, которое возникает из-за распространения грибка (malassezia furfur). Подробно о том, как лечить себорейный дерматит, рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
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Причины возникновения себорейного дерматита
- заболевания нервной системы
- неправильное питание
- аллергические реакции
- ослабленный иммунитет
На рост грибка влияет много факторов. Ими могут быть: вредные привычки, гормональные сбои, наследственная особенность и т.д. Чаще всего заболеванием страдают молодые люди, так как в организме происходят изменения гормонального фона. Вследствие этого увеличивается активность работы сальных желез и, как результат, повышается риск появления себорейного дерматита.
Симптомы себорейного дерматита
- шелушение кожи головы
- появление перхоти
- появление красных пятен на лице и теле
Эти симптомы могут усугубляться при нарушениях диет, а также употреблении большого количества сахара и алкоголя.
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Как лечить себорейный дерматит?
Очень важно подобрать правильный уход за волосистой частью головы и за кожей лица. Лечение должен назначать врач. Иногда рекомендуют использовать противовоспалительные препараты.
Эффективным способом лечения есть фототерапия. Она продлевает ремиссию и позволяет добиться хорошего результата. Специалисты проводят процедуру 3 раза в неделю в интенсивном режиме или же 1–2 раза в неделю в профилактическом.
При себорейном дерматите волосистой части головы очень важно подобрать правильный лечебный шампунь с противогрибковыми компонентами. Также стоит приобрести увлажняющие средства: маски, кремы, эмульсии.
При себорейном дерматите лица нужно регулярно увлажнять кожу, проводить отшелушивание, а также использовать противовоспалительные средства.