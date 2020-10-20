Тахикардия: причины, симптомы и лечение
Большинство людей часто не обращают внимания на учащенное сердцебиение, списывая его на стрессы, которых достаточно в повседневной жизни. Врачи предупреждают: недуг вовсе не так безобиден, как может показаться на первый взгляд. С ним следует быть предельно осторожным. Почему возникает тахикардия и как с ней бороться? Об этом рассказывают врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
Что такое тахикардия?
Тахикардия – это одно из наиболее распространенных нарушений сердечного ритма. Болезнь характеризуется чрезмерно частым сердцебиением в состоянии покоя. Обычно у взрослых в нетревожном состоянии частота сердечных сокращений составляет от 60 до 100 ударов в минуту (некоторые врачи ограничивают верхний предел здорового сердцебиения величиной 90 ударов в минуту). Порог нормальной частоты сердечных сокращений зависит от возраста человека.
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Почему возникает тахикардия?
Прежде всего следует отметить, что тахикардия – это, скорее, симптом, нежели самостоятельное заболевание. Причины возникновения могут быть самыми разными. Чтобы разработать схему лечения, специалист должен выявить и устранить эти факторы.
У здоровых людей тахикардия возникает:
- в результате стрессовых ситуаций, физических нагрузок и эмоционального возбуждения;
- при повышении температуры воздуха;
- при употреблении некоторых лекарственных средств, крепкого чая, кофе или алкоголя;
- от резкой перемены положения тела.
У детей дошкольного возраста тахикардия считается физиологической нормой.
В то же время течение определенных патологических состояний нередко сопровождает именно тахикардия.
Причины тахикардии
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Зачастую тахикардия связана с нарушением генерации электрических импульсов, управляющих ритмом сердечных сокращений. Такие нарушения могут быть вызваны рядом причин. Среди них:
- реакция на некоторые лекарственные препараты;
- врожденные нарушения электрической проводимости сердца;
- врожденные аномалии сердца;
- пристрастие к алкоголю;
- употребление наркотиков;
- курение;
- электролитный дисбаланс;
- сердечно-сосудистые заболевания, приводящие к ухудшению кровоснабжения и повреждению сердечной ткани (в том числе – атеросклероз, болезни клапанов сердца, сердечная недостаточность, заболевания сердечной мышцы (кардиомиопатия), опухоли или инфекции);
- гипертония;
- гипертиреоз (гиперактивность щитовидной железы);
- заболевания легких.
При учащенном сердцебиении эффективность работы сердца падает. Это приводит к ухудшению снабжения кровью органов и частей тела, включая само сердце. При тахикардии наблюдается увеличенная потребность в кислороде миокарда. Если такое состояние продолжается длительное время, оно может повлечь за собой сердечный приступ, вызванный отмиранием клеток из-за недостатка кислорода.
Признаки тахикардии
У некоторых пациентов может не наблюдаться никаких симптомов или осложнений, связанных с тахикардией. Тем не менее такое состояние значительно увеличивает риск инсульта, внезапной остановки сердца или смерти.
В целом выделяют такие симптомы тахикардии:
- учащенный пульс;
- боли, дискомфорт в груди (стенокардия);
- головокружение;
- гипотония (пониженное артериальное давление);
- головокружение;
- ощущение нерегулярного и/или сильного биения сердца;
- одышка;
- внезапная слабость;
- обморок.
Диагностика и лечение тахикардии
Вердикт о заболевании обычно выносится на основании результатов осмотра и опроса пациента, а также после проведения ряда медицинских исследований, которые могут включать:
1. Анализы
2. Электрокардиограмму (ЭКГ)
3. Холтеровское мониторирование
4. Регистратор событий
5. Электрофизиологические исследования
6. Ортостатическое исследование
Варианты лечения тахикардии зависят от возраста пациента, состояния общего здоровья и некоторых других факторов. Терапия направлена на нормализацию частоты сердцебиения, предотвращение последующих эпизодов тахикардии, а также на снижение риска возможных осложнений. На эффективность лечения во многом влияет правильно установленные причины недуга.
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