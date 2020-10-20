Чем отличается дезодорант от антиперспиранта и как ими пользоваться?

В знойную жару дезодорант или антиперспирант — вещь первой необходимости. Ведь именно эти средства помогут избавиться от неприятного запаха и пота в подмышечных впадинах. Простой обыватель не видит разницы между этими средствами, однако они действуют по-разному. В нашем материале эксперты проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, как правильно пользоваться дезодорантом и антиперспирантом.

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Пот с резким запахом в подмышках начинают вырабатывать особые потовые железы в период полового созревания. Запах зависит от гормонального фона человека, от соблюдения им правил личной гигиены и даже от употребляемой пищи.

Дезодорант — средство, устраняющее запах, а антиперспирант — средство против пота. В этом их основное отличие. Дезодорант не препятствует выделению пота, он лишь заглушает его запах.

Выделение пота в подмышечных впадинах это отнюдь не ошибка природы, а хорошо отрегулированный механизм, защищающий тело от перегрева.

Свойства дезодоранта

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Главная функция дезодоранта — подавить деятельность бактерий, которые живут в водных протоках потовых желез. Проще говоря, дезодорант не поможет сократить потоотделение, зато предотвратит неприятный запах. Пользуясь дезодорантом, вы по-прежнему будете потеть, но не будете при этом неприятно пахнуть. Поэтому, если у вас повышенное потоотделение (гипергидроз) — от дезодоранта будет мало толку.

Дезодорантом, чтобы он защищал от неприятного запаха, нужно тоже пользоваться правильно. Распространенная ошибка — наносить дезодорант на уже вспотевшую кожу подмышек.

Свойства антиперспиранта

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В отличие от дезодорантов, антиперспиранты блокируют потовые железы, сужая их протоки и снижая выделение пота на 25—40%. В этом и состоит разница между антиперспирантом и дезодорантом.

В процессе потоотделения из организма выводятся токсичные и вредные вещества. Также, потея, организм защищается от перегрева (во время физических нагрузок, жаркой погоды). Поэтому пользоваться антиперспирантом постоянно не рекомендуется. А помимо этого, им еще нужно уметь пользоваться правильно, чтобы был нужный эффект и не было побочных.

Как пользоваться антиперспирантом?

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Наносите антиперспирант на сухую чистую кожу подмышек за 7—8 часов до сна, в это время обычно потовые железы не работают, действующие вещества (соли цинка или алюминия) свободно проникнут в кожу и заблокируют протоки потовых желез.

Если Вы нанесли антиперспирант вечером, принимая душ утром, можете не пользоваться ничем. Вам гарантирована защита на весь день.

Но никогда не пользуйтесь антиперспирантом перед занятиями спортом, сауной или баней. Не блокируйте вывод ненужных веществ из организма, не вредите себе. В этом случае лучше принять душ до тренировки и после нее.

Каковы причины чрезмерной потливости?

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Во-первых, это перемены в работе гормонального фона, которые происходят у подростков в период взросления, а у женщин – когда наступает климакс. Также потливость может быть признаком нарушения процессов эндокринной и нервной систем, вегетососудистой дистонии, туберкулеза, диабета, заболевания почек.

Во-вторых, стресс. Все болезни от нервов и эта — не исключение. Чрезмерные эмоциональные нагрузки приводят к отклонениям в организме. Проблема потливости присуща в большей степени людям с очень возбудимой нервной системой.

В-третьих, генетика. Это индивидуальная особенность человека, передаваемая из поколения в поколение.

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избегать пряной и острой пищи, кофе — такие продукты активизируют работу потовых желез;

для гигиены подмышек, ладоней и ступней пользоваться антибактериальным мылом;

отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей: шифона, вискозы, хлопка, шелка, льна, которые пропускают воздух;

одежда не должна быть узкой в подмышках, чтобы дополнительно не раздражать кожу в этой области;

следите за весом: чем больше вес, тем серьезнее становится проблема.

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