Простудившись, японцы выпивают в день 10 чашек зеленого чая. Индусы – едят куркуму. Итальянцы лечатся пиццей, а мексиканцы – перцем. Хотите и вы попытаться вылечить простуду экзотическим способом? Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали об экзотических способах лечения простудных заболеваний.

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Цитрусовый ежик

Чеснок и лук – лучшие ингредиенты для ароматерапии во время простуды. Но если их запахи вы попросту не переносите, то попробуйте более приятный экзотический вариант. Возьмите апельсин и проткните его со всех сторон бутонами сушеной гвоздики. Держите этого «ежика» рядом с собой на протяжении всего дня. Аромат гвоздики убьет микробы, а запах апельсина снимет головную боль.

Трюки с языком

На 10 секунд высуньте язык, стараясь достать подбородка. После уприте язык в нижние зубы и откройте рот на 10 секунд так широко, как только сможете. Выполняйте такую гимнастику языка 5 раз в день. Домашние будут думать, что вы сошли с ума, но отоларингологи уверяют: зарядка для языка обеспечивает приток крови к лорорганам, из-за чего уменьшается боль в горле и стимулируется удаление слизи.

Цветотерапия

Чтобы понизить температуру, можно в качестве дополнительной процедуры радовать глаза картинками, на которых преобладают синий и бирюзовый цвет – подойдут фотки с вашего последнего отдыха на море. Если температуры нет, но вы чувствуете общее недомогание, поможет оранжевый цвет – он заряжает энергией и позитивным настроением.

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Акупунктура

Возьмите на вооружение китайскую народную медицину – массируйте по утрам 5 точек (надавливайте пальцами в течение двух минут):

в ямке на задней стороне шеи

с акцентом вверх, но в этой же ямке

между бровями

внутренний край бровей

по бокам крыльев носа

Все точки, кроме ямочки на шее, нужно стимулировать двумя пальцами одновременно.

Ходьба

Если у вас нет температуры, гуляйте каждый день в среднем темпе хотя бы полчаса – легкая активность на свежем воздухе значительно улучшит кровообращение в носу и бронхах, а это означает, что откашлять и отчихать слизь вы сможете гораздо быстрее. Но не занимайтесь активным спортом, пока не выздоровеете полностью.

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