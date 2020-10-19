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Что такое жировик и можно ли его удалять самостоятельно?

19.10.2020

Существует множество причин, по которым вы можете столкнуться с такой проблемой, как появление жировика. Подробнее об этом новообразовании, а также о том, стоит ли его бояться и какие шаги предпринимать для лечения жировика,  рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Жировик – это доброкачественное новообразование, которое образовывается чаще всего под кожей из жировой ткани в рыхлых соединительных тканях. Его основные признаки — характерная подвижность и отсутствие болевых ощущений при прикосновении к нему. Размеры жировика могут быть от совсем небольших, с виноградину, до весьма внушительных.

Почему появляются жировики

Причина появления жировиков в разрастании подкожной жировой ткани. Это может происходить из-за малоподвижного образа жизни, несоблюдения режима дня и рациона питания.

Жировик нужно удалять обязательно, если он:

  • причиняет боль;
  • быстро разрастается;
  • мешает соседним органам и тканям;
  • образуется на лице и под глазами, что является серьезным косметическим дефектом.

young beautiful healthy woman and reflection in the mirror

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Несмотря на то, что жировик – новообразование доброкачественное, есть вероятность, что он может перерасти в злокачественную опухоль. Чтобы этого не произошло, необходимо проконсультироваться со специалистом, который расскажет, что и как вам нужно делать.

Важно! Выдавливать или прокалывать жировик в домашних условиях нельзя ни в коем случае, так как это может привести к инфицированию. К тому же, грубое вмешательство в структуру жировой ткани может вызвать ее аномальное разрастание.

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