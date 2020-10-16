Прокалывание ушей: советы и противопоказания

Каждая женщина, девушка и даже маленькая девочка стремится быть красивой. Иногда такая красота требует жертв. В какое время года лучше всего прокалывать уши и почему? Как ухаживать за проколами? А также какие есть противопоказания к прокалыванию ушей? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Врачебные противопоказания к прокалыванию ушей:

хронические ушные болезни;

черепно-мозговые травмы;

аллергия в тяжелых формах;

заболевания крови;

сахарный диабет;

ревматизм;

неврологические расстройства.

Однако если вы все же решились проколоть уши себе или ребенку, то прочитайте наши советы.

Когда лучше всего прокалывать уши

Лучше всего это делать в середине-конце весны или в начале-середине осени. Почему не летом? Потому что ранки будут хуже заживать и есть более высокая вероятность попадания инфекции. В нежаркую пору года уши будут заживать быстрее и без осложнений.

Как ухаживать за проколотыми ушами:

вымыть руки дезинфицирующим мылом (чтобы не занести инфекцию в еще незажившую ранку);

ватный тампон или ватную палочку обмакнуть в очищающий раствор;

протереть отверстие смоченным в растворе ватным тампоном или ватной палочкой;

провернуть сережку;

использовать новый ватный тампон или ватную палочку для другой стороны;

чистить уши три раза в день до полного заживления.

ВАЖНО! Если у вас покраснение и припухлость после прокалывания не проходит больше недели, обратитесь к врачу. Также необходимо обратиться в больницу, если произошел разрыв мочки уха или возникли серьезные симптомы, которые являются признаками инфекции (гнойные выделения, чрезмерный зуд, покраснение и сильная боль).

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