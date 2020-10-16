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Прокалывание ушей: советы и противопоказания

16.10.2020

Каждая женщина, девушка и даже маленькая девочка стремится быть красивой. Иногда такая красота требует жертв.  В какое время года лучше всего прокалывать уши и почему? Как ухаживать за проколами? А также какие есть противопоказания к прокалыванию ушей? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Врачебные противопоказания к прокалыванию ушей:

  • хронические ушные болезни;
  • черепно-мозговые травмы;
  • аллергия в тяжелых формах;
  • заболевания крови;
  • сахарный диабет;
  • ревматизм;
  • неврологические расстройства.

Однако если вы все же решились проколоть уши себе или ребенку, то прочитайте наши советы.

bride herself puts her earrings on the ears

Когда лучше всего прокалывать уши

Лучше всего это делать в середине-конце весны или в начале-середине осени. Почему не летом? Потому что ранки будут хуже заживать и есть более высокая вероятность попадания инфекции. В нежаркую пору года уши будут заживать быстрее и без осложнений.

Как ухаживать за проколотыми ушами:

  • вымыть руки дезинфицирующим мылом (чтобы не занести инфекцию в еще незажившую ранку);
  • ватный тампон или ватную палочку обмакнуть в очищающий раствор;
  • протереть отверстие смоченным в растворе ватным тампоном или ватной палочкой;
  • провернуть сережку;
  • использовать новый ватный тампон или ватную палочку для другой стороны;
  • чистить уши три раза в день до полного заживления.

ВАЖНО! Если у вас покраснение и припухлость после прокалывания не проходит больше недели, обратитесь к врачу. Также необходимо обратиться в больницу, если произошел разрыв мочки уха или возникли серьезные симптомы, которые являются признаками инфекции (гнойные выделения, чрезмерный зуд, покраснение и сильная боль).

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