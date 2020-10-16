Первая помощь при алкогольном отравлении
16.10.2020
Ежегодно в Украине от отравления алкоголем умирает более 4000 человек. В большинстве случаев первая помощь не была оказана вовремя. Как помочь себе или другому человеку при алкогольном отравлении? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
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Первая помощь при алкогольном отравлении
Основных действий всего два:
- вызвать рвоту с помощью надавливания на корень языка (при необходимости эта процедура может повторяться до тех пор, пока не станет лучше);
- следить, чтобы рвота не попала в дыхательные пути (опасность удушья).
Как помочь себе после алкогольного отравления
Если неприятность уже произошла, в ваших силах сделать все, чтобы нейтрализовать последствия употребления крепких напитков максимально быстро и с наименьшим ущербом. После алкогольного отравления важно:
- не нагружать организм едой и лекарствами;
- хорошо выспаться;
- пить водно-солевые растворы, чтобы предотвратить обезвоживание организма;
- пить противовоспалительные травы (календула, ромашка, а также шиповник, богатый витамином С);
- при необходимости употреблять сорбенты.
Чего не следует делать при алкогольном отравлении?
- употреблять алкоголь снова (опохмеляться);
- выполнять тяжелые физические нагрузки;
- принимать холодный душ (из-за понижения температуры нарушается терморегуляция и организм теряет приспособляемость к резким перепадам температур).
Будьте здоровы!
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