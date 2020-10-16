Очень часто затрудненное дыхание мы путаем с насморком. На самом же деле причины могут быть абсолютно разными. По каким симптомам можно распознать заболевания носовой полости? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Обычно насморк проходит в течении 7 дней. Более сложные заболевания – хронический насморк, гайморит, синусит, болезнь сосудов, искривление носовой перегородки, тонзиллит. Как же их различить? Например, во время насморка в носовой полости появляется инфекция, а потом слизь. Если слизь становится зеленого цвета, – следует насторожиться. Как правило, это признак воспаления.

Как определить гайморит?

Встаньте ровно и медленно наклонитесь вперед. При гайморите в области гайморовых пазух и лба появится тянущая боль. Если корни верхних зубов находятся очень близко к гайморовым пазухам, то болезненные ощущения возникают во всей верхней челюсти.

Как определить синусит

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Синусит – это воспаление придаточных пазух носа и слизистой оболочки. Симптомы заболевания:

выделения из носа

лихорадка

снижение обоняния

давление и лицевая боль.

Синусит возникает в результате засорения придаточных пазух.

Как определить тонзиллит

Тонзиллит – процесс воспаления небных миндалин. При этом очень ослабевает иммунная система. Симптомы:

неприятный запах изо рта

головная боль и головокружение

боль при глотании

повышенная температура тела

раздражительность и быстрое переутомление

нервные расстройства

проблемы с мочеиспусканием

отек горла и неба

нарушения в работе эндокринной системы и желез

гнойные пробки в миндалинах.

Что такое искривление носовой перегородки

Искривление носовой перегородки – деформация носовой перегородки в сторону. Затрудняет отток секрета из придаточных пазух и повышает риск возникновения воспалительных, а также аллергических заболеваний органов дыхания.

Как определить, что повреждены сосуды

В результате повреждения сосудов возникают носовые кровотечения и болезни сосудов. Это происходит из-за травмы или при неаккуратном удалении сухих корок, почесывании или сильном высмаркивании. Если у вас нормальное свертывание крови, то кровотечение пройдет самостоятельно. Причины кровотечения из задних отделов носа – травмы скелета лица, носа или черепа.

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