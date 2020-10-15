Виды прыщей: от обычных до опасных

Каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с такой проблемой, как высыпания. Пожалуй, методов борьбы с этим неприятным явлением существует не меньше, чем разновидностей самих воспалений. О том, какие бывают высыпания, а также как с ними бороться, рассказала врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Екатерина Безвершенко.

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Акне – это совокупность комедонов, папул, пустул, узлов и кист в результате обструкции и воспаления пилосебацейного комплекса. Акне образуются на лице и верхней части туловища. Чаще всего наблюдаются у подростков.

Лечение акне зависит от степени тяжести заболевания. Оно может включать в себя средства для наружного использования (мази), а также для внутреннего (таблетки, витамины).

Причины возникновения угрей

Избыточная секреция сальных желез

Закупорки фолликулов секретом сальных желез

Освобождения множественных медиаторов воспаления

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Виды акне

Невоспалительное акне (комедоны)

Комедоны ‒ это сальные пробки, втиснутые в фолликулы. Их называют открытыми или закрытыми в зависимости от того, расширен или закрыт фолликул у поверхности кожи. Пробки легко выдавливаются из открытых комедонов, однако их сложнее удалить из закрытых комедонов (поражения, предшествующие воспалительному акне).

Воспалительное акне

Папулы и пустулы

Эти виды акне возникают, когда невоспалительное акне превращается в закрытые комедоны, расщепляя секрет сальной железы на свободные жирные кислоты, которые вызывают воспалительную реакцию, и в дальнейшем разрушают эпителий. Воспаленный фолликул разрывается в дерму (иногда процесс ускоряется из-за физических манипуляций или жесткой очистки. Если воспаление значительное, то образуются обширные гнойные пустулы.

Узелки и кисты

Это иные проявления воспалительного акне. Узелки являются более глубокими повреждениями, а кисты представляют собой большие флюктуирующие узелки.

Методы борьбы с акне

Для того, чтобы вылечить акне, в первую очередь нужно обязательно обратиться к дерматологу. Только после комплексного обследования и консультации со специалистом может быть назначено правильное лечение.

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