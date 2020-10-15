Вакцинация: за и против

Вакцинация. Сегодня на эту тему ведутся много споров: одни сетуют на опасность прививок, а вторые утверждают, что это единственный способ предотвратить появление инфекционных заболеваний. Опасна ли вакцинация? Стоит ли прививаться? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Что такое вакцинация?

Прививка ‒ это совокупность целых микробов или частей патогенных микроорганизмов в видоизмененной форме, которые вводятся в организм человека с целью формирования невосприимчивости к определенной инфекции. Такие прививки называются профилактическими и направлены на предупреждение некоторых инфекционных заболеваний.

Проще говоря, прививка ‒ это когда в организм человека вводится искусственно ослабленный микроорганизм, который является непосредственной причиной заболевания (например, прививка против полиомиелита). Иммунная система вырабатывает антитела и таким образом организм станет невосприимчив к данному заболеванию.

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Зачем нужно проводить вакцинацию?

Важно понимать, что прививка не защищает ребенка на сто процентов от инфекционных болезней, но она позволяет значительно снизить риск заболевания у детей первого года жизни. В случае если ребенок все же заболел, то сделанная заранее прививка способствует протеканию болезни в более легкой форме. Вакцинация исключает тяжелые осложнения и последствия.

Также важно помнить о том, что есть такое понятие, как «коллективная иммунитет», которая позволяет избежать эпидемий в национальном масштабе.

Почему люди отказываются от вакцинации?

Недостаток информации

Cегодня, к сожалению, фактор недоверия к вакцинации достаточно высок. Почему так происходит? Потому что в нашей стране существует недостаток информации. Очень много родителей стремятся уберечь своих чад, особенно в нежном возрасте, от страхов и неприятных ощущений, сопряженных с вакцинацией. Для устранения этой проблемы очень важна коллективная работа врачей. Каждый из которых должен предоставлять родителям максимально объективную, полную информацию о важности иммунопрофилактики.

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Прививка может вызвать аутизм

Некоторые считают, что прививка может спровоцировать появление аутизма у детей. Но на сегодня по данным, известным науке, не существует доказательств этому. Эксперты по аутизму в поисках причин возникновения недуга сосредоточивают свое внимание на генетике и состоянии окружающей среды.

Все вакцины некачественные и неэффективные

Для того, чтобы вакцина сработала, нужно соблюдать правила ее хранения. Они должны храниться и транспортироваться при температуре от +2 до +8 °С. При воздействии на вакцину температуры, которая выше или ниже рекомендуемого диапазона, может снижаться ее активность. Утраченная однажды активность вакцины не восстанавливается при ее возвращении в правильный температурный режим.

Но даже если вакцины хранят и перевозят при правильной температуре, они не сохраняют свою активность бесконечно. Поэтому следует обращать внимание на срок годности, указанный на упаковке. Перед прививкой нужно обязательно проверить срок годности вакцин и температуру, при которой она хранилась. Вакцину должны доставать непосредственно перед самой прививкой при пациентах.

Правда, некоторые вакцины действительно могут быть некачественные. Особенно если прививки бесплатные: в поликлинике возникает риск попадания в организм низкопробного плохо очищенного продукта. В некачественной вакцине содержатся посторонние белковые соединения, которые оказывают побочное воздействие на неокрепший детский организм.

Чтобы этого избежать, нужно заранее узнать, какая именно вакцина есть в наличии и, если она вызывает сомнения, возможно, лучше отложить прививку или обратиться в частные клиники и купить качественный продукт.

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Ребенок заболел сразу после вакцинации

Для того, чтобы прививка прошла легко, нужно к ней правильно подготовиться:

следует избегать контактов с инфекционными больными перед прививкой;

непосредственно перед вакцинацией нужно сдать анализы крови и мочи, чтобы определить отсутствие скрытых заболеваний;

перед прививкой обязательно померять температуру;

после прививки 2 ‒ 3 дня не гулять в общественных местах;

ограничить общение с посторонними людьми.

Эти правила уменьшают вероятность возникновения посторонних инфекций, развитие которых увеличивает нагрузку на иммунную систему.

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Кому нельзя делать прививки?

Противопоказаний для вакцинации не так уж и много:

острый период инфекционных болезней;

аллергия на определенное вещество, которое входит в состав вакцины;

медотвод для детей по состоянию здоровья (хотя этот вопрос достаточно спорный).

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