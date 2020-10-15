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Недержание мочи у женщин: основные причины и лечение

15.10.2020

Недержание мочи у женщин возникает с возрастом. Однако бывают исключения. Каковы причины недержания мочи у женщин? И существует ли лечение этой деликатной проблемы? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Типы недержания мочи

  • «Стрессовое» недержание мочи, или слабость мышц тазового дна. Это непроизвольное вытекание мочи во время нагрузок: чиханья, кашля, резких движений и т. п.
  • Ургентное недержание мочи. Мочеиспускание происходит настолько быстро, что женщина даже может не успеть вовремя среагировать. При этом мочевой пузырь может быть практически не заполнен.
  • Смешанная форма. В этом типе недержания присутствуют все вышеперечисленные симптомы ургентного и стрессового недержаний.

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Причины недержания мочи у женщин

  • роды (разрывы промежности, растяжение мышц тазового дна);
  • лишний вес;
  • гинекологические операции;
  • климакс (гормональные изменения);
  • женская анатомия (короткий и широкий мочеиспускательный канал).

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«Ситуация недержания мочи у женщин довольно часто встречается. По статистике около 40% страдают от такой проблемы. Это даже называют “социальным раком”», – рассказала акушер-гинеколог Людмила Шупенюк.

Как лечить недержание мочи у женщин

Нужно обратиться к специалисту, чтобы установить истинную причину проблемы. Только проведя все необходимые обследования, врач решит, какой вид лечения вам нужен: медикаментозный, хирургический или немедикаментозный (тренировка мочевого пузыря, упражнения для укрепления тазового дна, физиотерапия).

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