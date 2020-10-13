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Почему нельзя выдавливать прыщи

13.10.2020

Прыщик на носу – проблема, которая доставляет массу неудобств. Причин, из-за которых могут появиться прыщи много. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, почему нельзя выдавливать прыщи? Чем это может грозить? И что делать, если вскочил прыщик? Читайте в материале! 

почему нельзя давить прыщи

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Причины появления прыщей

В норме сальные железы, присоединенные к волосяным фолликулам, производят секрет. Он сквозь протоки выходит на поверхность кожи для ее смазки. Воспаление возникает, когда проток железы закупоривается и секрет не может попасть наружу.

Также высыпания могут сигнализировать о происходящих в организме изменениях. И, как правило, негативных. Нередко прыщи спровоцированы гормональными нарушениями, гинекологическими проблемами или проблемами с желудочно-кишечным трактом.

Последствия выдавливания прыщей

можно ли давить прыщи

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Если вы всерьез обеспокоены появлением прыщей, то простой консультации дерматолога будет мало. Понадобится всестороннее обследование. Главное помнить: выдавливать новообразования нельзя!

Выдавливание прыщей, особенно нечистыми руками, способствует распространению инфекции по поверхности кожи. Результат – новые прыщи. Так, в случае с угрями возникает компенсирующий эффект: чем чаще человек пытается избавиться от черных точек, тем быстрее организм стремится заполнить поры вновь, чтобы защитить кожу от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Что делать, если выскочил прыщ?

прыщ что делать

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Если на лице вскочил прыщик, не спешите сразу же выдавливать его. Лучше возьмите раствор борной кислоты или спиртовой раствор любого антибиотика, а затем с помощью ватного диска несколько раз промокните высыпание. Оно подсохнет и станет менее заметным. Через пару дней неприятный бугорок полностью исчезнет.

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