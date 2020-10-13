Как ухаживать за татуировкой и опасности в тату-салонах
Сегодня татуировки – тренд среди молодежи. Но иногда, набивая рисунок на теле, мы забываем о возможной опасности такой процедуры и дальнейших последствиях. Тату может как украсить тело, так и изуродовать его. Какие опасности поджидают в тату-салоне? Как ухаживать за тату, рассказади врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
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Очень важен уход за татуировкой, особенно в первые две недели. В случае несоблюдения правил, которые вам должны рассказать в салоне, есть риск снижения качества татуировки, а также нанесения вреда здоровью. Помимо самоконтроля, ответственность ложится и на плечи мастера.
Во время процедуры нанесения тату нужно помнить:
- мастер должен обязательно надевать стерильные перчатки и маску
- иглы и колпачки для краски должны быть новыми и распакованными в присутствии клиента
- тату-машинка должна быть простерилизована и завернута в стерильную пленку
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Как ухаживать за татуировкой?
Первые три дня после процедуры нанесения рисунка на тело нужно осторожно следовать таким пунктам:
- делать промывания
- использовать заживляющий крем
- следить за стерильностью
Хороший уход – 50% качественной татуировки.
Однако наносить татуировку можно не всем. Людям с заболеванием кожи это противопоказано!
Больно ли делать тату?
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Мастера не рекомендуют использовать обезболивающее, потому что рисунок может исказиться. У каждого человека болевой порог разный. Больнее всего набивать тату на тонкую кожу или кожу, расположенную рядом с костями (ребра, локти, шея, интимная зона).