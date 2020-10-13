Сегодня татуировки – тренд среди молодежи. Но иногда, набивая рисунок на теле, мы забываем о возможной опасности такой процедуры и дальнейших последствиях. Тату может как украсить тело, так и изуродовать его. Какие опасности поджидают в тату-салоне? Как ухаживать за тату, рассказади врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Больше по теме: Чем опасен пирсинг?

Очень важен уход за татуировкой, особенно в первые две недели. В случае несоблюдения правил, которые вам должны рассказать в салоне, есть риск снижения качества татуировки, а также нанесения вреда здоровью. Помимо самоконтроля, ответственность ложится и на плечи мастера.

Во время процедуры нанесения тату нужно помнить:

мастер должен обязательно надевать стерильные перчатки и маску

иглы и колпачки для краски должны быть новыми и распакованными в присутствии клиента

тату-машинка должна быть простерилизована и завернута в стерильную пленку

Больше по теме: «Я соромлюсь свого тіла»: что нужно знать перед походом в салон красоты

Как ухаживать за татуировкой?

Первые три дня после процедуры нанесения рисунка на тело нужно осторожно следовать таким пунктам:

делать промывания

использовать заживляющий крем

следить за стерильностью

Хороший уход – 50% качественной татуировки.

Однако наносить татуировку можно не всем. Людям с заболеванием кожи это противопоказано!

Больно ли делать тату?

Больше по теме: Как избавиться от ломких и секущихся волос?

Мастера не рекомендуют использовать обезболивающее, потому что рисунок может исказиться. У каждого человека болевой порог разный. Больнее всего набивать тату на тонкую кожу или кожу, расположенную рядом с костями (ребра, локти, шея, интимная зона).

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ