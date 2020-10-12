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Корь в Украине: когда делать прививки от кори?

12.10.2020

Украина занимает первое место в мире по количеству больных корью. Только  с начала 2019 года ею заразилось больше 25 тысяч людей! Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, чем опасна корь и как уберечь себя от этого заболевания, а также, когда нужно делать вакцинацию от кори? Подробности читайте в нашем материале. 

вакцинация, здоровье

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Корь ‒ это инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. 

Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов.  Инкубационный период составляет 7‒17 дней. В это время признаки болезни могут не проявляться. 

Болезнь протекает в несколько этапов и имеет ряд осложнений. Корь ‒ заразное заболевание, которое мгновенно распространяется. Больше всего склонны к заражению дети до пяти лет и беременные. 

Лекарства от кори нет. Вакцинация ‒ это единственное, что может помочь. 

вакцинация, здоровье

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Симптомы кори

Первый день:

  • головная боль
  • слабость
  • высокая температура (до 40⁰)
  • насморк
  • сухой кашель
  • красное отечное горло
  • увеличенные лимфоузлы

2‒3 день:

  • розовая сыпь на небе
  • мелкие белые точки на слизистой щек, десен, губ

4‒5 день:

  • высыпания по всему телу (красные мелкие пятна появляются сначала на голове, потом ‒ на теле, и, в последнюю очередь, ‒ на руках и ногах)
  • повторное повышение температуры
  • усиливается насморк и кашель
  • может возникнуть острый конъюнктивит

вакцинация, здоровье

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Когда нужно делать вакцинацию от кори?

Вакцинация от кори для детей проходит в два этапа: первый ‒ в 1 год, а второй ‒ в возрасте 6 лет. Если по каким-то причинам ребенку не сделали прививку от кори, то ее можно сделать в любом возрасте. Лучше ‒ дважды, с интервалом в 28 дней. 

Если же планируется поездка за границу, особенно, в страны с высоким распространением этого заболевания, то вакцинировать ребенка можно с 6 месяцев. 

Также можно провести экстренную вакцинацию для детей без прививки в течение первых трех дней после контакта с больным на корь. 

Взрослым также лучше сделать прививки от кори, особенно, если они не уверены в том, что в детстве были вакцинированы. 

вакцинация, здоровье

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Кому нельзя делать прививки от кори?

  • Людям с острой аллергической реакцией на неомицин или другой компонент вакцины, которая возникла на первичное введение.
  • Больным на момент вакцинации (прививку лучше отложить до выздоровления).
  • Беременным женщинам; кроме того, необходимо избегать беременности в течение 4 недель после вакцинации.
  • Детям, которые получили медотвод от педиатра или невролога. 

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