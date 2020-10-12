Где и как в доме хранить лекарства?
Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский и Екатерина Безвершенко в одном из экспериментов решили проверить, как выглядят домашние аптечки обычных украинцев и что за лекарства входят в их состав. Однако иметь всегда под рукой обязательный минимум препаратов – половина дела. Не менее важно знать, как правильно их хранить. Где в доме должна находиться аптечка, узнаете из нашего материала.
Украинцы поразили ведущих проекта своей изобретательностью. Оказалось, лекарства в квартирах горожан хранятся самым разным образом – в пакете, корзине, коробке из-под обуви, в холодильнике и даже над плитой. Что из этого – грубое нарушение, а что – норма?
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Где нельзя хранить лекарства
Постоянные перепады температуры негативно влияют на качество лекарств. Поэтому категорически запрещено размещать аптечку в шкафчиках, рядом с которыми находится:
- плита;
- микроволновая печь;
- чайник;
- батарея.
Из-за чрезмерной влажности нельзя хранить лекарства и в ванной комнате.
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Кроме того, ошибочно класть аптечку в холодильник. Большинство препаратов можно хранить при температуре 25 °С. Исключение – лекарства, в инструкции к которым указано, что они должны находиться в прохладном месте. При этом класть их слишком близко к задней стенке холодильника – опасно, так как жидкие средства могут замерзнуть и испортиться.
Где можно хранить лекарства
Лучше всего остановить свой выбор на спальне или гостиной.
Контейнер для лекарств, хранящихся в холодильнике, должен быть герметичным. Это связано с частым открыванием дверцы холодильника, вследствие чего также возникают температурные колебания.
Не стоит забывать и про срок годности лекарств. Чтобы знать, как долго хранятся те или иные таблетки, не обрезайте использованную часть блистера: там может быть написана информация про срок годности.
Не рекомендуется выбрасывать упаковку и инструкцию лекарства. Коробка защищает от света и повреждений, а инструкция содержит всю информацию о препарате.
Обратите внимание: как правило, срок годности указан для закрытого лекарства, а в откупоренном виде он может сократиться. Чтобы не забыть, наклейте на саму бутылочку с препаратом информацию о крайнем сроке употребления средства.
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