Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский и Екатерина Безвершенко в одном из экспериментов решили проверить, как выглядят домашние аптечки обычных украинцев и что за лекарства входят в их состав. Однако иметь всегда под рукой обязательный минимум препаратов – половина дела. Не менее важно знать, как правильно их хранить. Где в доме должна находиться аптечка, узнаете из нашего материала.

Украинцы поразили ведущих проекта своей изобретательностью. Оказалось, лекарства в квартирах горожан хранятся самым разным образом – в пакете, корзине, коробке из-под обуви, в холодильнике и даже над плитой. Что из этого – грубое нарушение, а что – норма?

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Где нельзя хранить лекарства

Постоянные перепады температуры негативно влияют на качество лекарств. Поэтому категорически запрещено размещать аптечку в шкафчиках, рядом с которыми находится:

плита;

микроволновая печь;

чайник;

батарея.

Из-за чрезмерной влажности нельзя хранить лекарства и в ванной комнате.

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Кроме того, ошибочно класть аптечку в холодильник. Большинство препаратов можно хранить при температуре 25 °С. Исключение – лекарства, в инструкции к которым указано, что они должны находиться в прохладном месте. При этом класть их слишком близко к задней стенке холодильника – опасно, так как жидкие средства могут замерзнуть и испортиться.

Где можно хранить лекарства

Лучше всего остановить свой выбор на спальне или гостиной.

Контейнер для лекарств, хранящихся в холодильнике, должен быть герметичным. Это связано с частым открыванием дверцы холодильника, вследствие чего также возникают температурные колебания.

Не стоит забывать и про срок годности лекарств. Чтобы знать, как долго хранятся те или иные таблетки, не обрезайте использованную часть блистера: там может быть написана информация про срок годности.

Не рекомендуется выбрасывать упаковку и инструкцию лекарства. Коробка защищает от света и повреждений, а инструкция содержит всю информацию о препарате.

Обратите внимание: как правило, срок годности указан для закрытого лекарства, а в откупоренном виде он может сократиться. Чтобы не забыть, наклейте на саму бутылочку с препаратом информацию о крайнем сроке употребления средства.

Больше информации смотрите в видео:

Video: Где и как в доме хранить лекарства? Как правильно хранить лекарства и где в доме должна находиться аптечка, рассказали врачи проекта Я соромлюсь свого тіла.

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