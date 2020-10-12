Булимия: симптомы, лечение и последствия
Расстройства пищевого поведения – настоящий бич ХХI века. В погоне за недостижимыми идеалами с обложек глянца и модных подиумов молодые девушки и даже парни готовы жертвовать собственным здоровьем. Однако это не единственная причина развития такого заболевания, как булимия. Почему возникает булимия? Какие симптомы и последствия булимии? Можно ли вылечить булимию? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
Что такое булимия?
Булимия – это расстройство, вызванное нервно-психологической дисфункцией организма. Характеризуется приступами неутолимого голода, за которым следует чувство вины и избавление от съеденного посредством вызывания рвоты, приема слабительных препаратов, чрезмерных физических нагрузок и жестких ограничений в еде. Без своевременного лечения больной рискует нажить целый комплекс хронических заболеваний и осложнений, часто несовместимых с жизнью.
Различают первичную (истинную) булимию, когда у больного возникает неконтролируемое желание употреблять пищу, а также булимию как следствие анорексии.
Причины булимии
Врачи сходятся во мнении, что в большинстве случаев причиной развития булимии становится психологическая травма, полученная в детском возрасте, или пережитый стресс в более зрелом. Кроме этого, выделяют следующие причины возникновения болезни:
- органические повреждения пищевого центра коры головного мозга;
- нарушения обменных процессов;
- гормональные нарушения;
- стресс;
- низкая самооценка;
- наследственность.
Симптомы булимии
Человек, страдающий булимией, необязательно должен иметь низкий вес. Часто такие люди внешне ничем не отличаются от здоровых. Указывать на наличие расстройства могут следующие признаки:
- употребление большого количества пищи, обжорство;
- посещение после еды туалета, чтобы вызвать рвоту;
- замкнутый образ жизни, скрытность;
- зацикленность на своем внешнем виде, в том числе – на весе;
- резкие перепады веса;
- слабость и повышенная утомляемость;
- склонность к воспалению горла и глотки;
- заболевания ЖКТ;
- стоматологические заболевания;
- дряблость кожи, обезвоживание.
Последствия булимии
Булимия приводит к эмоциональным и физиологическим нарушениям во многих органах и системах организма.
Лечение булимии
Вылечить пациента от булимии можно, выявив и искоренив причину недуга. При органической форме булимии лечат первичную патологию, при нервной – корректируют психологическое состояние. Больному необходимы индивидуальные и групповые занятия со специалистом.
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