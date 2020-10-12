Расстройства пищевого поведения – настоящий бич ХХI века. В погоне за недостижимыми идеалами с обложек глянца и модных подиумов молодые девушки и даже парни готовы жертвовать собственным здоровьем. Однако это не единственная причина развития такого заболевания, как булимия. Почему возникает булимия? Какие симптомы и последствия булимии? Можно ли вылечить булимию? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Что такое булимия?

Булимия – это расстройство, вызванное нервно-психологической дисфункцией организма. Характеризуется приступами неутолимого голода, за которым следует чувство вины и избавление от съеденного посредством вызывания рвоты, приема слабительных препаратов, чрезмерных физических нагрузок и жестких ограничений в еде. Без своевременного лечения больной рискует нажить целый комплекс хронических заболеваний и осложнений, часто несовместимых с жизнью.

Различают первичную (истинную) булимию, когда у больного возникает неконтролируемое желание употреблять пищу, а также булимию как следствие анорексии.

Причины булимии

Врачи сходятся во мнении, что в большинстве случаев причиной развития булимии становится психологическая травма, полученная в детском возрасте, или пережитый стресс в более зрелом. Кроме этого, выделяют следующие причины возникновения болезни:

органические повреждения пищевого центра коры головного мозга;

нарушения обменных процессов;

гормональные нарушения;

стресс;

низкая самооценка;

наследственность.

Симптомы булимии

Человек, страдающий булимией, необязательно должен иметь низкий вес. Часто такие люди внешне ничем не отличаются от здоровых. Указывать на наличие расстройства могут следующие признаки:

употребление большого количества пищи, обжорство;

посещение после еды туалета, чтобы вызвать рвоту;

замкнутый образ жизни, скрытность;

зацикленность на своем внешнем виде, в том числе – на весе;

резкие перепады веса;

слабость и повышенная утомляемость;

склонность к воспалению горла и глотки;

заболевания ЖКТ;

стоматологические заболевания;

дряблость кожи, обезвоживание.

Последствия булимии

Булимия приводит к эмоциональным и физиологическим нарушениям во многих органах и системах организма.

Лечение булимии

Вылечить пациента от булимии можно, выявив и искоренив причину недуга. При органической форме булимии лечат первичную патологию, при нервной – корректируют психологическое состояние. Больному необходимы индивидуальные и групповые занятия со специалистом.

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