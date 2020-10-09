Как проводить самодиагностику яичек?

Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский серьезно относится к своему здоровью. Особое внимание он уделяет мужскому здоровью. Так, во время одного из экспериментов Валерий рассказал, как проводить массаж яичек. Почему яички могут увеличиваться или уменьшаться? Читайте материал и смотрите видео.

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Каждому известно, что «трус не играет в хоккей». В одном из экспериментов проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский проверял, так ли бесстрашны хоккеисты, как об этом поется в популярной песне.

В качестве реквизита врач раздал участникам эксперимента томаты черри. Именно на них Валерий предложил спортсменам научиться диагностировать заболевания яичек. И не случайно: ведь чтобы не повредить деликатный овощ, сжимать его нужно так же аккуратно, как и яичко.

Методика проведения самодиагностики яичек

Средний и указательный пальцы расположите под яичком, а большой палец – на верхней части органа. Аккуратно покрутите каждое яичко между пальцев и обратите внимание на любые изменения их формы или размеров.

Валерий Ославский предупредил, что абсолютно нормально, если одно яичко находится чуть выше другого или они немного отличаются по размеру. Такая асимметрия позволяет избежать сдавливания в мошонке.

Как измерить размер яичек?

Чтобы определить размер каждого яичка, можно использовать:

калипер (инструмент, предназначенный для измерения толщины складки кожи);

штангенциркуль;

линейку.

Почему яички могут увеличиваться или уменьшаться?

Причин уменьшения размеров яичек несколько:

перекрут яичка;

последствия свинки (паротита);

варикоцеле.

Разнообразными могут быть и причины увеличения размеров яичек:

рак;

киста;

доброкачественная опухоль.

Также врач предложил самым смелым измерить температуру своей мошонки бесконтактным термометром. В норме она должна быть ниже температуры тела.

Как делать массаж яичек?

Массаж яичек способен повысить уровень тестостерона и улучшить выработку сперматозоидов. Поглаживайте и разминайте яички круговыми движениями одной руки, а второй – аккуратно оттягивайте мошонку вниз. При этом можно делать незначительные постукивания указательным пальцем. Делать массаж яичек рекомендуется перед сном. Достаточно 3–5 мин.

Учитывайте: болевых ощущений возникать не должно!

Подробнее об эксперименте узнаете из видео:

Video: Как проводить самодиагностику яичек? Врач проекта Я соромлюсь свого тіла Валерий Ославский рассказал, как проводить массаж яичек. Почему яички могут увеличиваться или уменьшаться?

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