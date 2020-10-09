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Мифы о защите от заболеваний, передающихся половым путем

09.10.2020

По мнению большинства людей, медицинская книжка или наличие справки у партнера может защитить их от заболеваний, передающихся половым путем. Это не так! Почему – рассказала врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк.

мифы про зппп

Всем известно, что презерватив, при правильном его использовании, на 97% защищает от ЗППП. Однако презерватив может не защитить от болезней, передающихся через контакт с кожей: генитальный герпес, сифилис, короста. Какие еще мифы о «неудобных» заболеваниях давно пора развеять?

Миф № 1. Медицинской книжки или справки с анализами достаточно, чтобы быть уверенным, что партнер здоров

Медицинскую книжку легко купить. А информация в свежей справке может оказаться неактуальной, ведь большинство венерических заболеваний проявляются со временем. Например:

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Миф № 2. Спринцевание защищает от инфекций и нежелательной беременности

Спринцовка позволяет промыть только влагалищную часть внутренних половых органов. Это действительно снижает риск заражения, но о полноценной защите речь не идет.

Миф № 3. У женатого мужчины или замужней женщины не может быть венерических заболеваний

Кольцо на пальце – не гарантия того, что перед вами здоровый партнер. По статистике, свыше 50% женатых мужчин являются носителями инфекций, передающихся половым путем.

Миф № 4. Секс – единственный способ заразиться ЗППП

Подхватить «постыдную» инфекцию во время купания в бассейне или водоеме, к счастью, нельзя. А вот через полотенце – запросто.

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Больше о распространённых мифах о защите от «неудобных» болезней узнаете из видео:

Video: Мифы о защите от заболеваний, передающихся половым путем

Какие самые распространенные мифы о защите от заболеваний, передающихся половым путем? Об этом рассказала врач проекта Я соромлюсь свого тіла Людмила Шупенюк

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