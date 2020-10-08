Хеликобактер пилори – это спиралевидный микроорганизм, который обитает в желудке и двенадцатиперстной кишке человека. Он может стать серьезной проблемой на пути к здоровью человека. О том, какую опасность скрывает этот микроорганизм рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Больше по теме: Мифы о правильном питании

Хеликобактер пилори имеет инфекционный характер и может развивать такие заболевания:

язвы

эрозии

полипы

гепатиты

гастриты

рак кишечника и желудка и т.д.

Хеликобактер является одним из самых распространенных инфекционных заболеваний сразу после герпеса. Около 60 % людей больны этим недугом.

Заразиться хеликобактером можно где угодно. Инфекция может проникнуть в организм через некачественную пищу или грязную воду, а также после контакта с зараженным человеком при кашле.

Активация хеликобактера происходит тогда, когда организм полностью ослаблен и перестает бороться с микроорганизмами внутри него. Кроме этого, опасная бактерия может выживать в кислой среде желудка.

Больше по теме: Правильное питание: основные принципы

Как происходит заражение?

Хеликобактер прикрепляется к стенкам желудка и двенадцатиперстной кишке. Там он может находиться в течении многих лет, дожидаясь нужного момента для активации. Когда организм ослабевает, бактерия начинает размножаться, выделяя большое количество ферментов и токсинов. Таким образом происходит повреждение слизистых оболочек. На поврежденном желудке и двенадцатиперстной кишке появляются язвы.

Симптомы заражения Хеликобактер пилори

тошнота

изжога

запоры и поносы

отрыжка

тяжесть в желудке

выпадение волос

отсутствие аппетита

неприятный запах изо рта и т.д.

Для профилактики заболевания следует придерживаться личной гигиены, правильно питаться и отказаться от вредных привычек.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ