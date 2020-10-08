Как диагностировать хеликобактериоз?
Хеликобактер пилори – это спиралевидный микроорганизм, который обитает в желудке и двенадцатиперстной кишке человека. Он может стать серьезной проблемой на пути к здоровью человека. О том, какую опасность скрывает этот микроорганизм рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
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Хеликобактер пилори имеет инфекционный характер и может развивать такие заболевания:
- язвы
- эрозии
- полипы
- гепатиты
- гастриты
- рак кишечника и желудка и т.д.
Хеликобактер является одним из самых распространенных инфекционных заболеваний сразу после герпеса. Около 60 % людей больны этим недугом.
Заразиться хеликобактером можно где угодно. Инфекция может проникнуть в организм через некачественную пищу или грязную воду, а также после контакта с зараженным человеком при кашле.
Активация хеликобактера происходит тогда, когда организм полностью ослаблен и перестает бороться с микроорганизмами внутри него. Кроме этого, опасная бактерия может выживать в кислой среде желудка.
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Как происходит заражение?
- Хеликобактер прикрепляется к стенкам желудка и двенадцатиперстной кишке. Там он может находиться в течении многих лет, дожидаясь нужного момента для активации.
- Когда организм ослабевает, бактерия начинает размножаться, выделяя большое количество ферментов и токсинов. Таким образом происходит повреждение слизистых оболочек.
- На поврежденном желудке и двенадцатиперстной кишке появляются язвы.
Симптомы заражения Хеликобактер пилори
- тошнота
- изжога
- запоры и поносы
- отрыжка
- тяжесть в желудке
- выпадение волос
- отсутствие аппетита
- неприятный запах изо рта и т.д.
Для профилактики заболевания следует придерживаться личной гигиены, правильно питаться и отказаться от вредных привычек.