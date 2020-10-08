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Как диагностировать хеликобактериоз?

08.10.2020

Хеликобактер пилори – это спиралевидный микроорганизм, который обитает в желудке и двенадцатиперстной кишке человека. Он может стать серьезной проблемой на пути к здоровью человека. О том, какую опасность скрывает этот микроорганизм рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла»

я соромлюсь свого тіла

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Хеликобактер пилори имеет инфекционный характер и может развивать такие заболевания:

  • язвы
  • эрозии
  • полипы
  • гепатиты
  • гастриты
  • рак кишечника и желудка и т.д.

Хеликобактер является одним из самых распространенных инфекционных заболеваний сразу после герпеса. Около 60 % людей больны этим недугом.

Заразиться хеликобактером можно где угодно. Инфекция может проникнуть в организм через некачественную пищу или грязную воду, а также после контакта с зараженным человеком при кашле.

Активация хеликобактера происходит тогда, когда организм полностью ослаблен и перестает бороться с микроорганизмами внутри него. Кроме этого, опасная бактерия может выживать в кислой среде желудка.

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Как происходит заражение?

  1. Хеликобактер прикрепляется к стенкам желудка и двенадцатиперстной кишке. Там он может находиться в течении многих лет, дожидаясь нужного момента для активации.
  2. Когда организм ослабевает, бактерия начинает размножаться, выделяя большое количество ферментов и токсинов. Таким образом происходит повреждение слизистых оболочек.
  3. На поврежденном желудке и двенадцатиперстной кишке появляются язвы.

Симптомы заражения Хеликобактер пилори

  • тошнота
  • изжога
  • запоры и поносы
  • отрыжка
  • тяжесть в желудке
  • выпадение волос
  • отсутствие аппетита
  • неприятный запах изо рта и т.д.

Для профилактики заболевания следует придерживаться личной гигиены, правильно питаться и отказаться от вредных привычек.

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