Гепатит: чем опасна болезнь
Печень ‒ это щит организма. В Украине зарегистрировано более 20 тыс. человек с вирусным гепатитом В и более 52 тыс. с вирусным гепатитом С. Поэтому врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский решил спросить украинцев, знают ли они, какую опасность таит в себе это заболевание. Подробнее читайте в материале.
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Валерий Ославский отправился на один из крупнейших тату-фестивалей для того, чтобы спросить украинцев, знают ли они, какие болезни могут угрожать печени. Однако, как оказалось, большинство из опрошенных мало представляют себе, какая опасность подстерегает тех людей, у которых больная печень.
Одна из сложных болезней печени ‒ цирроз. Это хроническое заболевание, при котором происходит разрушение клеток органа и разрастание соединительной ткани. Все эти изменения являются необратимыми.
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Также немало проблем с печенью могут принести вирусные гепатиты. Болезнь делится на 5 типов: А, В, С, D и Е. Последние два вида в нашей стране встречаются очень редко. В ходе опроса выяснилось, что большинство украинцев не знают, каким образом можно заразиться гепатитом.
Как передается гепатит
Гепатит А
- плохая питьевая вода
- загрязненные фрукты и овощи
- несоблюдение гигиены после контакта с больным.
Гепатит А – один из самых опасных, поскольку заболеть им можно только раз в жизни.
Гепатит В:
- через кровь
- половым путем
- от беременной к плоду
Гепатит С (самый опасный)
- через кровь
- половым путем
- от беременной к плоду
Основная проблема в том, что симптомы гепатита С могут в течение долгих лет никак себя не проявлять.
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