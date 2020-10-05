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Есть ли у вас зависимость от гаджетов? Тест от Екатерины Безвершенко

05.10.2020

В мире насчитывается больше пяти миллиардов активных мобильных устройств. Скорее всего, один из них – ваш телефон. Но что вы знаете про гаджеты, с которыми практически не разлучаетесь? Ведущие проекта «Я соромлюсь свого тіла» подтвердили, что чрезмерное увлечение гаджетами точно не делает нас здоровее. Екатерина Безвершенко подготовила  четыре вопроса, которые позволяют определить, есть ли у человека зависимость от гаджетов. А вы хотите пройти такой тест? Тогда вперед! Все детали в нашем материале.

Young couple too busy with their mobile phones

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Тест составлен по принципу CAGE – всемирно признанной методике, которая позволяет выявить у человека алкогольную или наркотическую зависимость. Всего 15 секунд будет достаточно, чтобы определить, зависимы вы от гаджетов или нет. Ответьте на четыре вопроса, подготовленные Екатериной Безвершенко, «да» или «нет».

  1. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство раздраженности, если друзья просили вас отложить телефон?
  2. Испытываете ли вы чувство вины, когда слишком много времени проводите в сети?
  3. Хотелось ли вам когда-нибудь сократить количество времени, которое вы проводите с гаджетом?
  4. Возникает ли у вас сразу после пробуждения желание первым делом взять в руки смартфон?

Если вы ответили утвердительно хотя бы на два вопроса, есть повод говорить о том, что вы зависимы от гаджетов.

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Между тем, для непреодолимого желания постоянно находиться онлайн и быть в курсе дел знакомых придуман специальный термин – синдром упущенной выгоды или FоMO (от англ. «fear of mussing out»). Навязчивый страх пропустить что-то интересное или важное в сети развивается, по данным исследований, у 56% пользователей соцсетей. Почему? Смотрите видео:

Video: Есть ли у вас зависимость от гаджетов? Тест от Екатерины Безвершенко

Чрезмерное увлечение гаджетами не делает нас здоровее. Пройдите специальный тест и узнайте, есть ли у вас зависимость от гаджетов

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