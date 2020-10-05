В мире насчитывается больше пяти миллиардов активных мобильных устройств. Скорее всего, один из них – ваш телефон. Но что вы знаете про гаджеты, с которыми практически не разлучаетесь? Ведущие проекта «Я соромлюсь свого тіла» подтвердили, что чрезмерное увлечение гаджетами точно не делает нас здоровее. Екатерина Безвершенко подготовила четыре вопроса, которые позволяют определить, есть ли у человека зависимость от гаджетов. А вы хотите пройти такой тест? Тогда вперед! Все детали в нашем материале.

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Тест составлен по принципу CAGE – всемирно признанной методике, которая позволяет выявить у человека алкогольную или наркотическую зависимость. Всего 15 секунд будет достаточно, чтобы определить, зависимы вы от гаджетов или нет. Ответьте на четыре вопроса, подготовленные Екатериной Безвершенко, «да» или «нет».

Возникало ли у вас когда-нибудь чувство раздраженности, если друзья просили вас отложить телефон? Испытываете ли вы чувство вины, когда слишком много времени проводите в сети? Хотелось ли вам когда-нибудь сократить количество времени, которое вы проводите с гаджетом? Возникает ли у вас сразу после пробуждения желание первым делом взять в руки смартфон?

Если вы ответили утвердительно хотя бы на два вопроса, есть повод говорить о том, что вы зависимы от гаджетов.

Между тем, для непреодолимого желания постоянно находиться онлайн и быть в курсе дел знакомых придуман специальный термин – синдром упущенной выгоды или FоMO (от англ. «fear of mussing out»). Навязчивый страх пропустить что-то интересное или важное в сети развивается, по данным исследований, у 56% пользователей соцсетей. Почему? Смотрите видео:

Video: Есть ли у вас зависимость от гаджетов? Тест от Екатерины Безвершенко Чрезмерное увлечение гаджетами не делает нас здоровее. Пройдите специальный тест и узнайте, есть ли у вас зависимость от гаджетов

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