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Опущение и выпадение матки: причины и профилактика

02.10.2020

В проект «Я соромлюсь свого тіла» неоднократно обращались пациентки с проблемой опущения и выпадения матки. К сожалению, такое заболевание не редкость и встречается как у взрослых женщин, так и у молодых девушек. Каковы причины опущения и выпадения матки – читайте в нашем материале.

матка

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Опущение матки – одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются женщины. Но, не взирая на все возможные сложности и последствия, не обращаются к врачу.

«К сожалению, многие женщины сталкиваются с такой проблемой, и приводить она может к тяжелым последствиям», – говорит Людмила Шупенюк.

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Почему происходит опущение матки и ее выпадение?

Причины опущения и выпадения матки:

  • врожденные пороки тазовой области;
  • генетическая предрасположенность;
  • травмы во время родов;
  • операции на половых органах;
  • пожилой возраст;
  • гормональный дисбаланс в период менопаузы;
  • физические нагрузки (поднятие тяжестей);
  • ожирение (повышенное внутрибрюшное давление);
  • патологии соединительной ткани связок;
  • образования (кисты, миомы, фибромиомы).

Как предотвратить опущение и выпадение матки?

профилактика опущения матки

Своевременная профилактика

Врачи советуют задумываться о профилактике опущения матки с раннего возраста. Физические упражнения помогут укрепить мышцы таза и брюшного пресса у девочек. Также очень важно помнить, что женщинам, девочкам и девушкам нужно избегать тяжелой физической работы и не поднимать тяжелых предметов.

Нормальный стул

Следите за своим стулом, так как одной из причин опущения и выпадения матки являются сильные запоры.

Беременность и роды

Молодым мамам нужно быть максимально осторожными: обязательно проходить плановые осмотры, рожать только в специализированных стационарах, исключить физические нагрузки и регулярно делать гимнастику для поддержания тонуса мышц таза и брюшной стенки.

профилактика выпадения матки

«Я советую делать гимнастику для интимных мышц, пользоваться свечами, которые увлажняют и поддерживают гормональный баланс во влагалище, а также не отказываться от интимной близости: в данном случае она женщине только на пользу», – подытожила доктор Шупенюк.

Берегите себя и своих близких!

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