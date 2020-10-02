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Чем опасен пирсинг?

02.10.2020

Далеко не каждый, кто решается сделать пирсинг, задумывается об опасностях, которые связаны с этой болезненной процедурой. Ведь проколы на теле могут повлечь за собой массу не самых приятных последствий. О том, какие бывают виды пирсинга и чем он опасен рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла». Подробнее читайте в материале. 

виды пирсинга

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Виды пирсинга:

Тоннели

Украшения большого размера, которые вставляют в растянутые проколы на теле. Наиболее популярны ‒ ушные тоннели. Иногда такие сережки вставляют в щеки, нос и губы.

Микродермалы

Микродермалы устанавливают на лице, животе, груди, запястьях. Чтобы закрепить украшение на теле, под кожу вводят «якорь» со стержнем, на который потом накручивают диски и шарики разных форм.

Субдермалы

Имплантаты, полностью скрытые под кожей. Для этого делают разрез, в который вставляют своеобразный аксессуар, после чего разрез сшивают. Обычно процедура проводится под местной анестезией.

Довольно популярны эльфийские уши, а еще ‒ сплит языка. Некоторые экстремалы решаются на генитальную бисекцию ‒ раздвоение полового члена.

где делают пирсинг

Самые популярные места для пирсинга:

  • ушные раковины
  • брови
  • нос
  • губы
  • пупок
  • соски
  • щеки
  • половые органы

Опасности пирсинга:

  • риск заражения кожными инфекциями, а также вирусом гепатита и ВИЧ
  • риск травматизации зоны пирсинга
  • аллергическая реакция
  • воспаление, отек, нагноение
  • келоидные рубцы
  • при пирсинге в ротовой полости ‒ кариес, воспаление десен, повреждения зубной эмали
  • некроз тканей
  • в отдельных случаях ‒ сепсис и даже смерть

опасности пирсинга

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Противопоказания к пирсингу и модификации тела:

  • некоторые заболевания (в том числе ‒ сахарный диабет, гепатиты В и С, системная красная волчанка и псориаз)
  • аллергия на металлы
  • эпилепсия и психические расстройства
  • черепно-мозговые травмы
  • склонность к формированию келоидов
  • плохая свертываемость крови

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