Подагра ‒ это воспалительное заболевание суставов, которое причиняет человеку много боли. О том, какие основные симптомы подагры, как диагностировать это заболевание и, главное, как его лечить, рассказывает врач медицинской службі телеканала СТБ и эксперт проекта «Я соромлюсь свого тіла» Ирина Чуева.

Подагра ‒ заболевание опорно-двигательного аппарата, при котором возникает резкая боль, покраснение и припухлость в суставах. Чаще всего подагрой страдают мужчины, но после менопаузы женщины становятся более уязвимыми к этой болезни.

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Причины возникновения подагры

Подагра возникает тогда, когда в суставах накапливаются соли мочевой кислоты (ураты). Они возникают, если человек употребляет в пищу продукты, богатые пуринами (это вещество, преобразующееся в мочевую кислоту). К таким продуктам относится мясо, рыба, копчености, спаржа, грибы, алкогольные напитки. Именно поэтому раньше подагру называли «болезнью королей». Также одним из ключевых факторов развития подагры является наследственность. То есть, если ваш дед и отец страдали этим заболеванием, то с большой долей вероятности оно будет и у вас.

Нередко подагра сочетается с избыточным весом и гипертонией. Также к заболеванию может привести длительный прием мочегонных препаратов.

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Симптомы возникновения подагры

Основной симптом подагры ‒ острая боль в суставе, которая обычно возникает утром или в ночное время. Приступы имеют цикличный характер: днем боль утихает, но к вечеру снова усиливается. При этом поврежденный сустав опухает, а кожа вокруг него воспаляется и становится красного цвета. У больного во время приступов подагры может повышаться температура и артериальное давление. Иногда возникает тошнота. Если заболевание имеет хронический характер, то симптомы могут выражаться в меньшей степени, однако у больного нарушается функция работы почек (возникает почечнокаменная болезнь).

Диагностика подагры

Для того, чтобы диагностировать подагру, необходимо провести микроскопическое исследование синовиальной жидкости на наличие в ней кристаллов мочевой кислоты. Однако, для проведения подобных анализов у пациента должно быть больше одного приступа подагры.

Также болезнь можно диагностировать с помощью анализа крови, в образце которой также можно выявить избыток мочевой кислоты. Но такое исследование может быть неточным. При необходимости можно сделать рентген, компьютерную или магнитно-резонансную томографию.

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Лечение подагры

При появлении резкой боли в суставах пациенту необходимо как можно скорее обратиться за консультацией к врачу. Медлить с этим нельзя, поскольку игнорирование симптомов может спровоцировать ухудшение здоровья и даже деформации суставов. Также при несвоевременном лечении у пациента могут возникнуть отложения под кожей солей мочевой кислоты. Как следствие, образуются небольшие «узелки» (тофы), которые хоть и безболезненные, но во время приступов подагры могут распухать и воспаляться.

В целом для лечения подагры обычно назначают прием медикаментов. Также немаловажно вести правильное сбалансированное питание.

Профилактика подагры

Для профилактики подагры необходимо в первую очередь пересмотреть рацион питания: ограничить употребление белков животного происхождения, особенно мяса. В выборе еды лучше всего отдать предпочтение овощам и фруктам. Если вас часто беспокоят приступы подагры, следует полностью отказаться от употребления алкоголя. Очень важно нормализовать питьевой режим, а также следить за весом (у людей, страдающих ожирением, риск возникновения подагры увеличивается в разы). Такие рекомендации не только улучшат общее самочувствие человека, но также снизят нагрузку на суставы.

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