Вопрос онкологических заболеваний стоит очень остро. К ним относятся все виды злокачественных опухолей. Безответственное отношение к проблемам на начальной стадии и отсутствие консультаций специалистов может пагубно отразиться на здоровье. Чтобы этого не произошло, рекомендуется регулярно проходить осмотры у врачей, а также уметь диагностировать проблемы самостоятельно. Какие первые признаки рака? Как определить рак? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Согласно статистике риск заболеть раком возрастает у 75% населения после 50 лет. Рак может развиваться в органах и тканях. Его симптомы проявляются по-разному, но основные – общие для всех разновидностей болезни.

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Симптомы рака

Быстрая потеря веса

Специалисты считают именно этот симптом одним из самых ранних признаков ракового заболевания. Если снижение веса происходит в течение нескольких месяцев без причины – это первый звоночек недуга. Больной худеет, потому что опухоль вынуждает организм вырабатывать биологически активные вещества, которые нарушают нормальные метаболические процессы.

Ощущение слабости

Оно возникает вследствие выделения опухолью в кровь определенных веществ, вызывающих тошноту и саму слабость. Также может повышаться утомляемость из-за анемии.

Высокая температура

Повышение температуры без причины – повод заволноваться. Часто такой симптом наблюдается на ранних стадиях онкопатологий.

Изменения цвета кожи и волос

Появление опухоли нарушает обменные процессы в организме. Так, например, при опухоли щитовидной железы могут начать выпадать волосы и ломаться ногти. При раке надпочечников кожа становится темной, а при раке печени — желтой.

Появление болезненных ощущений

Нередко чувство боли возникает на начальных стадиях, потому что уже в этот период в процессе принимают участие нервные окончания. Больной жалуется на ощущение инородного тела в органе или области, где чувствуется дискомфорт.

Потеря аппетита

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Интерес к еде может снизиться не сразу. У человека вдруг появляется стойкое отвращение к какому-нибудь продукту. К примеру, больные раком желудка часто не переносят мясо. Даже один его вид в некоторых случаях способен вызвать рвотные позывы.

Увеличенные лимфоузлы и уплотнения на теле

Раковая опухоль любой локализации дает метастазы в лимфоузлы. В первую очередь следует обратить внимание на шейные, подмышечные и паховые лимфатические узлы.

Как выявить рак?

Чтобы диагностировать наличие рака, следует пройти комплексное обследование, которое включает:

генетические анализы;

молекулярную визуализацию;

сканирование организма;

онкомаркеры;

эндоскопию; мевырсрсшиорфит лщяриижсижмир

биопсию.

Специалисты, которые помогут разобраться с симптомами: онколог, хирург-онколог, онколог-радиолог.

Профилактика рака

Предупреждать болезнь лучше до начала ее развития. Для этого необходимо быть внимательным к своему здоровью и прислушиваться к организму. Важно:

правильно питаться;

отказаться от вредных привычек;

сбросить лишний вес;

принимать витамины;

проходить ежегодные обследования.

Будьте здоровы!

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