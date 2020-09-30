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Как проверить свой иммунитет?

30.09.2020

Статистика свидетельствует: 80% заболеваний развиваются из-за ослабления иммунитета. Проверять, все ли в порядке с вашей иммунной системой, следует у врача-иммунолога. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, что такое иммунограмма и как с ее помощью проверить иммунитет? Читайте в материале. 

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Что такое иммунитет?

Иммунитет это способность организма избавляться от генетически чужеродных объектов: вирусов, бактерий, инородных тел и патологических клеток собственного организма, которые изменила болезнь.

Если вы часто и долго болеете, то, скорее всего, ваш иммунитет серьезно ослаблен. В этом случае нужно проверять и отслеживать его состояние.

Как узнать состояние иммунитета?

Иммунограмма – исследование основных показателей иммунитета человека. К ним относятся:

  • количество и работа лейкоцитов
  • процентное соотношение лейкоцитов
  • клеточный иммунитет
  • гуморальный иммунитет
  • показатели системы интерферона и комплимента.

Sick woman with headache sitting under the blanket in living room

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Иммунограмму рекомендуется делать при нарушении работы органов имунной системы. Среди них:

  • тимус
  • селезенка
  • кишечник
  • аппендикс
  • костный мозг
  • лимфатическая система.

Иммунодефицит поражение органов иммунной системы, которое может становиться причиной злокачественных заболеваний.

Какие анализы иммунограммы важно сдать?

Destruction of leukaemia cell

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Основные анализы иммунограммы, которые нужно сдавать при заболеваниях:

  • общий анализ крови
  • анализ крови на иммуноглобулины
  • анализ интерферонового статуса
  • определение активности иммунных клеток крови

Помочь иммунитету стать сильнее можно благодаря прививкам.

Помните: иммунитет человека способен справиться с любыми вирусами. Очень важно — не мешать ему. Будьте здоровы!

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