Статистика свидетельствует: 80% заболеваний развиваются из-за ослабления иммунитета. Проверять, все ли в порядке с вашей иммунной системой, следует у врача-иммунолога. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, что такое иммунограмма и как с ее помощью проверить иммунитет? Читайте в материале.

Больше по теме: Календарь прививок 2019 в Украине

Что такое иммунитет?

Иммунитет – это способность организма избавляться от генетически чужеродных объектов: вирусов, бактерий, инородных тел и патологических клеток собственного организма, которые изменила болезнь.

Если вы часто и долго болеете, то, скорее всего, ваш иммунитет серьезно ослаблен. В этом случае нужно проверять и отслеживать его состояние.

Как узнать состояние иммунитета?

Иммунограмма – исследование основных показателей иммунитета человека. К ним относятся:

количество и работа лейкоцитов

процентное соотношение лейкоцитов

клеточный иммунитет

гуморальный иммунитет

показатели системы интерферона и комплимента.

Больше по теме: Что должно быть в рационе ребенка

Иммунограмму рекомендуется делать при нарушении работы органов имунной системы. Среди них:

тимус

селезенка

кишечник

аппендикс

костный мозг

лимфатическая система.

Иммунодефицит – поражение органов иммунной системы, которое может становиться причиной злокачественных заболеваний.

Какие анализы иммунограммы важно сдать?

Больше по теме: Питание для женщин: что должно быть в рационе каждой девушки

Основные анализы иммунограммы, которые нужно сдавать при заболеваниях:

общий анализ крови

анализ крови на иммуноглобулины

анализ интерферонового статуса

определение активности иммунных клеток крови

Помочь иммунитету стать сильнее можно благодаря прививкам.

Помните: иммунитет человека способен справиться с любыми вирусами. Очень важно — не мешать ему. Будьте здоровы!

Больше по теме:Что должно быть в ежедневном рационе мужчины: советы от Владимира Ярославского

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ