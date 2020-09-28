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Как избавиться от ломких и секущихся волос?

28.09.2020

Красивые и ухоженные волосы – это прежде всего бережное отношение к ним. Частое использование фена, утюжка и плойки нарушает структуру и целостность локонов. Как вылечить секущиеся волосы? И можно ли это сделать в домашних условиях? Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, как восстановить ломкие волосы. 

Безопасная температура для сушки волос феном

Getting ready in the morning

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Контакт с высокой температурой, начиная от 120 градусов, вызывает размягчение кератина. При выравнивании он застывает в новом состоянии и повреждается. Это повреждение необратимо.

Если все-таки без сушки феном не обойтись, необходимо делать это при максимально низкой температуре. Лучше всего использовать фен с функцией ионизации.

Выбор температурного режима для каждого типа волос свой. Специалисты советуют придерживаться:

  • для тонких и ломких волос – не более 270 градусов
  • для густых и жестких – 395–450 градусов
  • для нормальных – 370–385 градусов.

Противопоказано использовать температуру выше 450 градусов. Также не рекомендуется сушить волосы при высокой температуре женщинам с химической завивкой и осветленными волосами.

Еще один совет – необходимо охлаждать волосы после сушки. Большинство профессиональных фенов имеют функцию «холодный воздух», которая пощадит локоны после взаимодействия с высокой температурой.

Как восстановить ломкие и секущиеся волосы

hair beauty

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Если волосы начали ломаться и сечься, стоит заняться их лечением.

Специалисты утверждают, что ломкость волос связана с общим состоянием здоровья человека. Самая распространенная причина этому нехватка витаминов в организме. Для лечения нужно употреблять в день достаточное количество минералов, белков, углеводов, аминокислот и т. д.

Чтобы устранить ломкость, необходимо пить больше воды (минимум 2 л в день), есть свежие фрукты и овощи, а также орехи и зелень. Придерживаясь правильного рациона, в скором времени волосы обретут здоровый вид.

Еще одной «болезнью» волос являются секущиеся кончики. Волосинки расслаиваются, а их концы становятся светлее основного тона волос. Чаще всего эта проблема возникает, когда женщина сидит на низкокалорийной диете или злоупотребляет средствами термообработки волос.

Лечение секущихся волос в первую очередь предусматривает удаление кончиков. Дальше необходимо соблюдение комплексного ухода.

Правила ухода за ломкими волосами

Young, brown haired beautiful model with long, straight, well groomed hair is touching own hair with tenderness.

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  1. Подберите расческу из натурального материала с крупными редкими зубцами.
  2. Используйте шампунь, бальзам и маску, максимально соответствующие вашему типу и особенностям волос.
  3. Откажитесь от выпрямление волос и частой сушки феном.
  4. Делайте массаж головы.
  5. Придерживайтесь правильного питания.
  6. Регулярно подстригайте кончики волос.

Надеемся, эти советы помогут вам сохранить волосы красивыми и здоровыми!

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