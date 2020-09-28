Красивые и ухоженные волосы – это прежде всего бережное отношение к ним. Частое использование фена, утюжка и плойки нарушает структуру и целостность локонов. Как вылечить секущиеся волосы? И можно ли это сделать в домашних условиях? Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, как восстановить ломкие волосы.

Безопасная температура для сушки волос феном

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Контакт с высокой температурой, начиная от 120 градусов, вызывает размягчение кератина. При выравнивании он застывает в новом состоянии и повреждается. Это повреждение необратимо.

Если все-таки без сушки феном не обойтись, необходимо делать это при максимально низкой температуре. Лучше всего использовать фен с функцией ионизации.

Выбор температурного режима для каждого типа волос свой. Специалисты советуют придерживаться:

для тонких и ломких волос – не более 270 градусов

для густых и жестких – 395–450 градусов

для нормальных – 370–385 градусов.

Противопоказано использовать температуру выше 450 градусов. Также не рекомендуется сушить волосы при высокой температуре женщинам с химической завивкой и осветленными волосами.

Еще один совет – необходимо охлаждать волосы после сушки. Большинство профессиональных фенов имеют функцию «холодный воздух», которая пощадит локоны после взаимодействия с высокой температурой.

Как восстановить ломкие и секущиеся волосы

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Если волосы начали ломаться и сечься, стоит заняться их лечением.

Специалисты утверждают, что ломкость волос связана с общим состоянием здоровья человека. Самая распространенная причина этому – нехватка витаминов в организме. Для лечения нужно употреблять в день достаточное количество минералов, белков, углеводов, аминокислот и т. д.

Чтобы устранить ломкость, необходимо пить больше воды (минимум 2 л в день), есть свежие фрукты и овощи, а также орехи и зелень. Придерживаясь правильного рациона, в скором времени волосы обретут здоровый вид.

Еще одной «болезнью» волос являются секущиеся кончики. Волосинки расслаиваются, а их концы становятся светлее основного тона волос. Чаще всего эта проблема возникает, когда женщина сидит на низкокалорийной диете или злоупотребляет средствами термообработки волос.

Лечение секущихся волос в первую очередь предусматривает удаление кончиков. Дальше необходимо соблюдение комплексного ухода.

Правила ухода за ломкими волосами

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Подберите расческу из натурального материала с крупными редкими зубцами. Используйте шампунь, бальзам и маску, максимально соответствующие вашему типу и особенностям волос. Откажитесь от выпрямление волос и частой сушки феном. Делайте массаж головы. Придерживайтесь правильного питания. Регулярно подстригайте кончики волос.

Надеемся, эти советы помогут вам сохранить волосы красивыми и здоровыми!

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