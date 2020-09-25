В одном из выпусков «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский попытался узнать, какая грудь нравится украинским депутатам. Тем временем акушер-гинеколог Людмила Шупенюк провела собственный эксперимент. На этот раз – в магазине нижнего белья. Ведь очень часто именно оттуда начинаются проблемы с грудью. Как вместе с новым лифчиком не купить себе проблемы со здоровьем, рассказала украинкам ведущая проекта.

Как определить размер бюстгальтера

По статистике, 3 женщины из 4 выбирают бюстгальтер неправильно – ориентируясь «на глаз». Более того, Людмила с удивлением обнаружила, что многие из опрошенных даже не знают свой размер. А ведь только так можно купить правильный лифчик.

Так как размеры у разных производителей могут отличаться, прежде чем идти за обновкой, следует измерить свои объемы. Как это сделать правильно?

Сначала выдохните воздух и измерьте объем грудной клетки под молочными железами. Полученная цифра – это объем пояса бюстгальтера.

Затем наклонитесь, чтобы ваша грудь находилась параллельно полу. Так можно измерить всю ткань желез. Измерьте объем в самой широкой части груди, но не сжимайте ее.

От полученной цифры нужно вычесть первую, то есть объем пояса. Разница между ними определит размер чашки бюстгальтера.

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Как правильно выбрать бюстгальтер

Если у вас шлейки быстро растягиваются и спадают с плеч или бюстгальтер задирается на спине, это признак слишком широкого пояса. Именно он поддерживает грудь и берет на себя 90% нагрузки.

Белье со слишком широким поясом может стать причиной:

боли в спине

ухудшения осанки

обвисания груди

Слишком узкий пояс тоже имеет неприятные последствия:

застойные явления из-за пережима сосудов

усиленное трение кожи, которое приводит к раздражениям

Если вы выбрали бюстгальтер с косточками, то их внешние кончики должны указывать на подмышки, а сами они – размещаться на ребрах и ни в коем случае не сжимать мягкие ткани.

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Производители советуют носить один и тот же бюстгальтер, по крайней мере, через день, чтобы материал восстанавливал эластичность. В целом белье начинает растягиваться уже после года активного использования.

Также Людмила Шупенюк предложила посетительницам магазина протестировать необычные интернет-новинки. Какие из них имеют право на жизнь, а какие могут серьезно навредить здоровью – узнайте из видео:

Video: «Я соромлюсь свого тіла»: как правильно выбрать бюстгальтер? Как вместе с новым лифчиком не купить себе проблемы со здоровьем, рассказала украинкам ведущая проекта Людмила Шупенюк.

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