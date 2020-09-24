В одном из выпусков «Я соромлюсь свого тіла» врачи проекта рассказали, чем может обернуться посещение салона красоты. Маникюр, окрашивание волос, коррекция бровей и наращивание ресниц у невнимательных мастеров ставят под угрозу ваше здоровье. А к каким последствиям приводит перманентный макияж? Стоит ли делать татуаж бровей, губ, век? Какие есть противопоказания перманентного макияжа?

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Татуаж бровей таит в себе много опасностей. Прежде чем решаться на перманентный макияж бровей, глаз, губ, стоит ознакомиться с его особенностями и противопоказаниями.

Причины не делать татуаж:

невозможно смыть

удаляется только лазером

прибавляет возраст

есть огромный риск ошибки мастера.

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Противопоказания, при которых нельзя делать татуаж:

низкая свертываемость крови

диабет

высокое артериальное давление

онкологические заболевания

различные соматические болезни

эпилепсия

неизвестные образования на коже

психические расстройства

любые болезни в стадии обострения

беременность и период грудного вскармливания

склонность к аллергии

герпес в активной стадии (в случае процедуры на губах)

родинки и бородавки в местах предполагаемого нанесения пигмента

прохождение курса химиотерапии.

Предварительно проконсультируйтесь с врачом и подумайте, готовы ли рисковать своим здоровьем и красотой ради перманентного макияжа.

Берегите себя и близких!

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