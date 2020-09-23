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Задержка месячных: причины и мифы

23.09.2020

Беременность не единственная причина задержки менструального цикла. На самом деле их множество. Однако, как оказалось, многие женщины до сих пор верят в опасные для здоровья мифы. Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк рассказала, что влияет на длительность менструального цикла. Почему может быть задержка месячных? Читайте материал и смотрите видео!

причины задержки менструации

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Причины задержки менструации

Менструальный цикл рассчитывают от первого дня первых месячных до первого дня следующих. Обычно он длится 28 дней. Однако возможны отклонения: иногда длительность цикла уменьшается до 21 дня или увеличивается до 35. Именно поэтому месячные не припадают на одни и те же дни каждого месяца. Это абсолютно нормально. Если же менструальный цикл задерживается больше чем на неделю, стоит обратиться к врачу.

Итак, задержку месячных может вызвать:

  • употребление лекарств (анаболические стероиды, антидепрессанты, некоторые антибиотики, средства гормональной контрацепции)
  • ОРВИ
  • путешествие
  • недостаточный или избыточный вес
  • физические нагрузки
  • вредные привычки (курение, употребление алкоголя)
  • заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП)
  • беременность
  • лактация
  • прерывание беременности
  • стресс
  • возраст

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Мифы о задержке менструации

задержка месячных

На самом деле на задержку месячных никак НЕ влияют следующие факторы:

  • фаза луны
  • смена полового партнера
  • гигиенические средства
  • аллергия
  • изменение погоды
  • определенные продукты питания

Помните: менструальный цикл – это важный индикатор состояния женского здоровья! В случае если месячные идут нерегулярно, обязательно обратитесь к врачу.

Смотрите видео:

Video: Задержка месячных: причины и мифы

Задержка месячных? Причины этого явления, а также мифы о задержке месячных

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