Повышенная потливость может превратить жизнь человека в настоящее испытание. Люди, которые страдают от гипергидроза, а именно так называется это заболевание, иногда не могут даже просто поздороваться с человеком за руку. Им нужно обязательно вытирать ладони. Что такое гипергидроз и почему возникает повышенное потоотделение? Об этом детально рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Что такое гипергидроз?

Гипергидроз – это заболевание, характеризующееся повышенной потливостью, которая возникает вследствие избыточного выделения секрета потовыми железами. Патологическое состояние могут вызывать следующие заболевания:

инфекционные

генетические

онкологические

эндокринной системы

нервной системы

мочевыводящей системы

Также чрезмерно активное потоотделение бывает реакцией на стресс и попыткой организма нормализовать собственную температуру тела.

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Виды гипергидроза

Различают общий и локальный гипергидроз. Во втором случае повышенное потоотделение наблюдается на каком-то одном участке. Чаще всего это:

ладони

стопы

паховые складки

подмышечные впадины

область заднего прохода

область над верхней губой

кончик носа

подбородок

Симптомы гипергидроза

Главный симптом гипергидроза – повышенная потливость. Кожа в пораженных областях постепенно подвергается изменениям из-за регулярной влажности. В некоторых случаях пот имеет цвет или неприятный запах.

Что делать, если у вас повышенная потливость?

Как правило, часто достаточно обрабатывать проблемные зоны специальными растворами, присыпками и пудрами. При общем гипергидрозе необходима консультация врача-невропатолога.

Чтобы предотвратить повышенное потоотделение, рекомендуется отказаться от ношения резиновой обуви, чулков из капрона и носков из синтетических видов тканей. Обязательное условие – тщательная ежедневная гигиена ног.

Будьте здоровы!

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