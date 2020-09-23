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Повышенная потливость: причины и лечение

23.09.2020

Повышенная потливость может превратить жизнь человека в настоящее испытание. Люди, которые страдают от гипергидроза, а именно так называется это заболевание,  иногда не могут даже просто поздороваться с человеком за руку. Им нужно обязательно вытирать ладони. Что такое гипергидроз и почему возникает повышенное потоотделение? Об этом детально рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

здоровье

Что такое гипергидроз?

Гипергидроз – это заболевание, характеризующееся повышенной потливостью, которая возникает вследствие избыточного выделения секрета потовыми железами. Патологическое состояние могут вызывать следующие заболевания:

  • инфекционные
  • генетические
  • онкологические
  • эндокринной системы
  • нервной системы
  • мочевыводящей системы

Также чрезмерно активное потоотделение бывает реакцией на стресс и попыткой организма нормализовать собственную температуру тела.

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повышенная потливость

Виды гипергидроза

Различают общий и локальный гипергидроз. Во втором случае повышенное потоотделение наблюдается на каком-то одном участке. Чаще всего это:

  • ладони
  • стопы
  • паховые складки
  • подмышечные впадины
  • область заднего прохода
  • область над верхней губой
  • кончик носа
  • подбородок

Симптомы гипергидроза

Главный симптом гипергидроза – повышенная потливость. Кожа в пораженных областях постепенно подвергается изменениям из-за регулярной влажности. В некоторых случаях пот имеет цвет или неприятный запах.

Что делать, если у вас повышенная потливость?

гипергидроз что это

Как правило, часто достаточно обрабатывать проблемные зоны специальными растворами, присыпками и пудрами. При общем гипергидрозе необходима консультация врача-невропатолога.

Чтобы предотвратить повышенное потоотделение, рекомендуется отказаться от ношения резиновой обуви, чулков из капрона и носков из синтетических видов тканей. Обязательное условие – тщательная ежедневная гигиена ног.

Будьте здоровы!

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