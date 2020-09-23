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Как правильно ухаживать за ушами?

23.09.2020

Казалось бы, чистка ушей – дело нехитрое. Но как ни странно, многие делают это в корне неправильно и даже не подозревают о своих ошибках. Например, знали ли вы о том, что засовывать в ухо ватные палочки категорически нельзя? Почему? И как же тогда правильно ухаживать за ушами? Об этом подробно рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

как правильно чистить уши

На самом деле то, как большинство из нас привыкли ухаживать за своими ушами, – неправильно. В гигиенической чистке нуждается только ушная раковина. А вот засовывать в ухо ватные палочки или спички с ватой – вредно и опасно. Вы не только можете повредить слуховой канал, но и проталкиваете серу вглубь, из-за чего образуются серные пробки.

Сера, которую вырабатывают сальные и серные железы, – это вовсе не грязь, как многие привыкли считать. Она выполняет профилактическую функцию, защищая кожу слухового канала от повреждений и воспалений. Поэтому тщательно очищать кожу от серных накоплений не нужно.

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Как правильно чистить уши взрослым?

как чистить уши в домашних условиях

Гигиену ушей проводят в душе, когда горячая вода и пар немного смягчают кожу слухового хода (тогда сера выходит быстрее). Чистить их нужно пальцем или ватным тампоном (не используйте для очистки ушей ватные палочки с пластиковой или деревянной основами). Ушную раковину можно мыть ежедневно, а вот само ухо – не более 1 раза в неделю при необходимости.

Как правильно чистить уши детям?

как чистить уши детям

Новорожденным необходимо чистить ушки каждый день. Ушную раковину можно протирать увлажненным ватным жгутиком, стараясь обрабатывать все изгибы, складочки и завитки. Очень важно протирать кожу и за ушками младенца, так как эта зона часто потеет и на ней скапливается грязь. Каждую ушную раковину следует протирать отдельным ватным тампоном или отдельной специальной ватной палочкой с ограничителем.

Важно помнить, что промывать рекомендуется только ушные раковины, а всё остальное организм сделает сам.

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