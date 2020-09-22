Чтобы определить заболевания внутренних органов и систем организма, необходимо проходить лабораторные исследования. Самые важные – это ревмопробы и биохимический анализ крови. Зачем нужно сдавать ревмопробы и биохимический анализ крови? Об этом детально рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Ревмопробы могут показать снижение содержания белка в крови, вырабатываемого печенью. Это исследование используется для диагностики заболеваний почек и печени, ревматических и онкологических заболеваний. Ревматических заболеваний очень много. Основными есть:

острая ревматическая лихорадка;

ревматоидный артрит;

болезнь Бехтерева.

В стандартный набор ревмопроб входят три анализа:

С-реактивный белок; Антистрептолизин-О – АСЛО; Ревматоидный фактор – РФ.

Ревматологический скрининг — это активное применение ревмопроб с целью раннего выявления ревматологической патологии.

Биохимический анализ крови — лабораторное исследование, позволяющее оценить работу внутренних органов (сердца, печени и т. д.), получить информацию об обмене веществ и выяснить потребность в микроэлементах. Это исследование важно для диагностики практически всех болезней.

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Основными показателями биохимического анализа крови есть:

глюкоза – основной тест в диагностике сахарного диабета;

билирубин общий – фракция общего билирубина в крови;

билирубин непрямой – различия в показателях общего и прямого билирубина;

АсАТ – фермент, который синтезируется в печени, и т. д.

мочевая кислота;

железо и т. д.

К биохимическому анализу необходимо готовиться заранее. За сутки до взятия крови следует отказаться от употребления алкоголя и за 1 час – от курения. Перед анализом нельзя есть, а также употреблять кофе, чай, сок и жевательную резинку. Врачи советуют ограничить перед этим физические нагрузки и эмоциональные потрясения.

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