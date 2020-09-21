Разрывы при родах – пожалуй, то, чего больше всего боятся многие женщины, представляя себе беременность. Людмила Шупенюк, акушер-гинеколог и врач проекта «Я соромлюсь свого тіла», рассказала читателям сайта STB.UA, как уберечь себя от разрывов при родах и что делать, если их все же не удалось избежать. Подробнее о разрывах при родах читайте в материале.

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Как предотвратить разрывы до беременности?

Конечно, готовиться к такому лучше как до, так и во время беременности. До беременности вам понадобятся тренировки для мышц тазового дна и промежности, то есть вумбилдинг. Если мышцы хорошо натренированы – восстанавливаться они тоже будут лучше. Но учтите, что перетренированные мышцы также могут быть проблемой, потому что они плохо раскрываются.

Профилактика разрывов во время беременности

Тут стоит особое внимание уделить профилактике крупного плода, потому что, если голова малыша будет большой, зачастую разрезов и разрывов не избежать. Также стоит соблюдать физическую активность во время беременности. Если нет особых медицинских показаний, то женщина не должна отлеживаться. Скорей, наоборот – заниматься спортом, йогой, плаванием, фитнесом для беременных. Будущая мама не должна отказываться от интимной жизни, прогулок и других выше перечисленных активностей. Все это способствует нормализации родовой деятельности. Но, опять-таки, речь о случаях, в которых нет места медицинским противопоказаниям.

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Уход за разрывами после родов

Если все же разрывов или рассечения промежности есть, то обязательно нужно ухаживать за швами – следить, чтобы они не разошлись, следовать рекомендациям врачей. Спустя месяц, если все хорошо, можно вновь возвращаться к упражнениям для интимных мышц. Это поспособствует более быстрому восстановлению.

Как заподозрить, что что-то не так

Очень часто разрывы сопровождаются недержанием мочи. При резких движениях может происходить непроизвольное мочеиспускание. Также стоит обратить внимание на ощущения во время сексуальной близости. Это называется «синдром потерянного члена», когда плотность влагалища изменилась.

«К сожалению, бывают и ситуации, когда ко мне приходит на прием женщина и говорит: «У меня там что-то вылезло», – рассказывает Людмила Шупенюк. – Я начинаю смотреть – а там уже все достаточно серьезно, потому что шейка матки выглядывает из влагалища. И если там уже опущение 2-й степени, скорее всего, дело закончится хирургическим лечением».

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Также врач посоветовала женщинам себя поберечь:

«Не стоит тащить коляску на 5-й этаж самой. Подождите и попросите кого-то из мужчин. Когда мышцы тазового дна расслаблены и перерастянуты, поднятие таких тяжестей усугубляет ситуацию. Ребенка тоже нужно поднимать правильно: сначала присесть, и только потом плавно поднять, чтобы была меньшей нагрузка на мышцы тазового дна».

Людмила Шупенюк подчеркнула, что обязателен послеродовой осмотр, потому что не ходить к врачу 2 года после родов – это безответственность. Не нужно ждать, когда наступит задержка или что-то заболит. Через месяц-два после родов врач уже вполне может заметить какие-то моменты и дать рекомендации.

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