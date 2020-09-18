Календарь прививок 2020 в Украине
Вакцинация – тема, вокруг которой постоянно возникают споры. С недавнего времени детям, у которых нет профилактических прививок, запрещено посещать дошкольные учебные заведения. Такой радикальный указ издали Министерство образования и науки совместно с Минздравом. Таким образом, вакцинация стала обязательной на государственном уровне. Так какие же прививки малышам до года и детям старшего возраста необходимо делать в Украине согласно распоряжению МЗ? Подробно об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
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Календарь прививок в 2019 году претерпел некоторые изменения. В частности, прививать ребенка от туберкулеза (БЦЖ) теперь будут один раз – на 3–5 сутки жизни. А в 7 лет ревакцинацию больше делать не нужно.
Кроме того, детям до 7 лет раз в год должны делать пробу на туберкулез (реакция Манту). Стоит помнить, что это не прививка, а проверка на наличие этой инфекции в организме.
Прививка от гепатита B вводится в первый день жизни младенца. Вторую дозу вакцины против гепатита B ребенку будут вводить не в первый месяц жизни, а во второй. Третья доза вводится в полугодовом возрасте.
Начиная с 2-месячного возраста детям проводится целый цикл прививок от опасных болезней.
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Календарь профилактических прививок детям в 2019 году предполагает вакцинацию от 10 заболеваний:
- кори
- коклюша
- краснухи
- полиомиелита
- столбняка
- туберкулеза
- гепатита В
- дифтерии
- гемофильной инфекции
- эпидемического паротита
Фото из сайта МОЗ Украины
Также в Минздраве рекомендуют каждые 10 лет проводить ревакцинацию от дифтерии и столбняка.
Все прививки должны делаться бесплатно, подчеркнули в Минздраве, – вплоть до достижения украинцем 18-летия.