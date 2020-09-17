Варикозное расширение вен: все о проблеме
Варикозное расширение вен – проблема, которая испортила жизнь многим женщинам. Да и мужчинам – тоже! Почему возникает варикоз, каковы его симптомы, а также, какой должна быть профилактика варикоза. Об этом детально рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
Что такое варикозное расширение вен?
Варикозное расширение вен, или варикоз, – это распространенный патологический процесс, вследствие которого поражаются сосуды, несущие кровь к сердцу. Заболевание характеризуется увеличением диаметра просвета, истончением венозной стенки и образованием так называемых «узлов». Считается, что от варикоза страдают 20% женщин и 10% мужчин в мире.
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Причины варикозного расширения вен
Медики сходятся во мнении, что основной причиной развития варикоза является наследственность. Слабость венозной сетки будет беспокоить с большей вероятностью, если с такой проблемой сталкивалась ваша мама или бабушка. В целом, можно выделить такие причины:
- генетическая предрасположенность
- длительные статические нагрузки и перегрузки
- сидячий образ жизни
- прием гормональных препаратов и гормональные сбои
- беременность
- травмы ног
- курение.
Помимо тех, кто в силу профессиональных обязанностей вынужден в течение длительного времени стоять на ногах или находиться в одном положении (например, за рулем или перед компьютером), в зоне риска – любительницы носить обувь на высоком каблуке, спортсмены, кофеманы и, конечно, алкозависимые.
Профилактика варикоза
Очень важно вовремя распознать признаки варикозного расширения вен. Боли в ногах, чувство жжения, отеки, ночные судороги, потемнение и уплотнение кожи голеней – все это может оказаться симптомом варикоза. Заметив подозрительные признаки, лучше обратиться к врачу. Кроме того, рекомендуется соблюдать ряд простых правил:
- Не увлекайтесь слишком горячими ваннами и сауной. Это ведет к снижению венозного тонуса и застою крови в ногах.
- Будьте активны. Чрезмерных нагрузок стоит избегать, однако утренняя зарядка, легкая аэробика, бег или плавание способствуют здоровью вен.
- Следите за массой тела. Люди с избыточным весом особенно предрасположены к варикозу.
- Не носите обтягивающую одежду и тесную обувь. Например, тугие чулки или носки – они сдавливают вены. Тем, кто склонен к развитию варикозного расширения вен, лучше вообще отдать предпочтение специальным поддерживающим колготкам.
- Не закидывайте ногу на ногу в сидячем положении. В этой, казалось бы, удобной позе создается серьезное препятствие на пути кровотока.
- Делайте контрастные ванночки для ног. То, что нужно после тяжелого рабочего дня!
- Употребляйте достаточно клетчатки. Она позволит избежать запоров, которые также могут становиться причиной варикоза.
Как лечить варикозное расширение вен
Если предупредить развитие болезни не удалось, время переходить к более крайним мерам. Однако самолечением заниматься нельзя: схему действий должен подготовить врач-флеболог. В зависимости от стадии варикоза вам могут быть предложены:
- консервативные методы лечения (компрессионное белье, гимнастика и лекарства)
- склеротерапия
- лазеротерапия
- венэктомия.
Главное – не бояться своевременно обращаться за помощью. Будьте здоровы!
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