С воспалением мочевого пузыря хотя бы раз в жизни сталкивался каждый. Цистит грозит серьезными последствиями, если своевременно не начать его лечить. В одном из выпусков «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк провела эксперимент в бассейне. Что такое воспаление мочевого пузыря? Какие причины и симптомы цистита? И как лечить недуг? Узнайте в материале.

Что такое цистит?

Цистит – это воспаление мочевого пузыря. Из-за более короткой уретры и ее расположения рядом с влагалищем женщины болеют циститом в 5—6 раз чаще, чем мужчины. Если не лечить цистит, он перетекает в хронический.

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Почему возникает цистит?

Чаще всего причиной заболевания становится инфекция. В 80% случаев – кишечная палочка, реже – переохлаждение, стресс, употребление пищи, раздражающей слизистую мочевого пузыря (острое, пряное, соленое и т. п.).

Инфекция может распространяться из-за пренебрежения правилами интимной гигиены. Кроме того, у женщин нередко воспаление вызвано ношением стрингов: из-за полоски ткани, которая трется об анальное отверстие, кишечная палочка попадает в уретру, а оттуда – в мочевой пузырь.

У мужчин цистит может быть спровоцирован фимозом – патологическим сужением крайней плоти. Заболевание усложняет интимную гигиену и способствует развитию бактерий.

А вот посткоитальный цистит возникает вследствие заражения ЗППП во время незащищенного полового акта.

Симптомы цистита:

частое мочеиспускание;

дискомфорт при мочеиспускании;

боль внизу живота;

мутная моча, в некоторых случаях – с кровью;

повышение температуры;

общая слабость.

Иногда цистит протекает бессимптомно и обнаруживается только после сдачи анализов. Обратите внимание: аналогичные симптомы могут сигнализировать о других заболеваниях.

Лечение цистита

При воспалении мочевого пузыря не рекомендуется пить соки и кофе, а вот травяные чаи будут, наоборот, полезны. Растения, которые имеют мочегонные и бактерицидные свойства:

трава спорыша;

рыльца кукурузы;

цветы бузины черной;

настойка хвоща;

шишки хмеля;

березовые почки;

трава зверобоя;

листья мяты.

Противовоспалительные и антибактериальные лекарства должен назначать врач.

Смотрите видео, чтобы узнать больше о недуге:

Video: Цистит: симптомы, причины и лечение Что такое цистит. Как лечить цистит. Симптомы цистита и причины возникновения

Будьте здоровы!

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