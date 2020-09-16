Цистит: симптомы, причины и лечение
С воспалением мочевого пузыря хотя бы раз в жизни сталкивался каждый. Цистит грозит серьезными последствиями, если своевременно не начать его лечить. В одном из выпусков «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк провела эксперимент в бассейне. Что такое воспаление мочевого пузыря? Какие причины и симптомы цистита? И как лечить недуг? Узнайте в материале.
Что такое цистит?
Цистит – это воспаление мочевого пузыря. Из-за более короткой уретры и ее расположения рядом с влагалищем женщины болеют циститом в 5—6 раз чаще, чем мужчины. Если не лечить цистит, он перетекает в хронический.
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Почему возникает цистит?
Чаще всего причиной заболевания становится инфекция. В 80% случаев – кишечная палочка, реже – переохлаждение, стресс, употребление пищи, раздражающей слизистую мочевого пузыря (острое, пряное, соленое и т. п.).
Инфекция может распространяться из-за пренебрежения правилами интимной гигиены. Кроме того, у женщин нередко воспаление вызвано ношением стрингов: из-за полоски ткани, которая трется об анальное отверстие, кишечная палочка попадает в уретру, а оттуда – в мочевой пузырь.
У мужчин цистит может быть спровоцирован фимозом – патологическим сужением крайней плоти. Заболевание усложняет интимную гигиену и способствует развитию бактерий.
А вот посткоитальный цистит возникает вследствие заражения ЗППП во время незащищенного полового акта.
Симптомы цистита:
- частое мочеиспускание;
- дискомфорт при мочеиспускании;
- боль внизу живота;
- мутная моча, в некоторых случаях – с кровью;
- повышение температуры;
- общая слабость.
Иногда цистит протекает бессимптомно и обнаруживается только после сдачи анализов. Обратите внимание: аналогичные симптомы могут сигнализировать о других заболеваниях.
Лечение цистита
При воспалении мочевого пузыря не рекомендуется пить соки и кофе, а вот травяные чаи будут, наоборот, полезны. Растения, которые имеют мочегонные и бактерицидные свойства:
- трава спорыша;
- рыльца кукурузы;
- цветы бузины черной;
- настойка хвоща;
- шишки хмеля;
- березовые почки;
- трава зверобоя;
- листья мяты.
Противовоспалительные и антибактериальные лекарства должен назначать врач.
Смотрите видео, чтобы узнать больше о недуге:
Video: Цистит: симптомы, причины и лечение
Будьте здоровы!