Каждая родившая женщина мечтает не только быть хорошей мамой, но также – здоровой и красивой. Во время беременности жировая прослойка увеличивается, а мышцы брюшного пресса растягиваются. Это становится причиной появления заметного животика. Что делать в такой ситуации? Как убрать живот после родов? И возможно ли убрать живот после родов в домашних условиях? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Как убрать живот после родов?

По словам врача проекта «Я соромлюсь свого тіла» Людмилы Шупенюк, живот у женщин может приходить в норму в течение года, поэтому в этот период лучше не проводить никаких радикальных вмешательств. Однако мамам никто не запрещает заниматься небольшими физическими нагрузками – это поможет восстановить организм после родов и поддержит здоровье. Главное, помнить, что все нужно делать в меру.

Бассейн

Посещение бассейна полезно не только для беременных, но и для мам, которые хотят вернуть точеную фигуру быстро. В воде у вас задействовано большое количество мышц, в том числе – мышц живота.

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Правильные физические нагрузки

Ключевое слово: правильные! Конечно же, новоиспеченная мама может пойти в зал. Но тут очень важно знать, что не все упражнения стоит выполнять кормящей женщине, так как есть риск повредить грудь или остаться без молока, которое так нужно малышу. Рекомендуется избегать чрезмерных кардиотренировок – классической аэробики, степа, бега и пр.

Диета

Диета мамы, которая кормит грудью, отличается от диет, которые часто используют девушки, чтобы вернуть стройность. В первую очередь мама должна помнить и следить за тем, чтобы ребенок с грудным молоком получал все необходимые витамины и питательные вещества. Единственное, что можно сказать о диете кормящей мамы, – не нужно есть за двоих. Это миф, из-за которого женщины набирают вес, а дети пользы никакой не получают.

Помните, что похудение можно начинать не раньше чем через 8–10 недель после родов.

Здоровья вам и вашему малышу!

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