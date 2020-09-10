Уход за глазами при ношении линз
Уход за глазами при ношении линз ‒ процесс достаточно трудоемкий. Чтобы избежать инфекций и раздражений, нужно соблюдать несколько правил ‒ использовать качественные контактные линзы и средства по уходу за линзами и глазами. Подробная инструкция о том, как правильно ухаживать за глазами во время ношения линз., рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
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Почему возникает дискомфорт во время ношения контактных линз?
Иногда при ношении линз возникает ощущение дискомфорта: слезоточивость, сухость глаза, светочувствительность, покалывание или ощущение, что в глаз что-то попало. Причин этому может быть несколько: некачественный материал, из которого изготовлены линзы, или некачественная жидкость для хранения линз. Иногда ощущение дискомфорта возникает, если одни линзы носить слишком долго, например полтора месяца (при сроке годности линзы ‒ один месяц).
Также может возникнуть дискомфорт, если на поверхность линзы попадает лак для волос.
В некоторых случаях покраснение и сухость вовсе не связаны с линзами и могут возникать вследствие инфекционных заболеваний, например, конъюнктивита. Для устранения болезненных ощущений необходимо немедленно обратиться к врачу.
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Как правильно ухаживать за глазами при ношении контактных линз
- Перед тем, как надевать или снимать линзы, нужно обязательно тщательно вымыть руки с мылом.
- Линзы нужно обязательно снимать в конце дня и не носить их более 19 часов.
- Нельзя ложиться спать в линзах.
- Не рекомендуется плавать в бассейне в линзах без специальных очков – из-за большого количества хлорки в воде может возникнуть воспаление.
- Нужно обязательно помнить о правиле: новые линзы – новый контейнер.
- Нельзя носить линзы дольше их срока годности – это чревато воспалением.
- Не рекомендуется находиться долго в задымленном помещении (кальянная, курилка), если пациент носит мягкие контактные линзы. Они впитывают дым, а это тоже может привести к воспалению.
- Не рекомендуется носить линзы во время ОРВи и тем более во время высокой температуры тела.
- Во время ношения линз может возникать «синдром сухого глаза». Для того, чтобы его избежать, нужно пользоваться увлажняющими каплями.
- Всегда нужно надевать и снимать линзы с одного и того же глаза. Так исчезает вероятность перепутать контактные линзы, если у них разные диоптрии.
- Жидкость для линз нужно менять ежедневно. Если же речь идет об однодневных контактных линзах, то после снятия их нужно сразу выбрасывать.
- Нельзя промывать линзы или контейнер водой, поскольку в воде могут содержаться примеси, которые могут повредить линзу.
- Обязательно ежедневно нужно очищать контактные линзы и контейнер раствором для линз.
- Конечно же, контактные линзы покупать самостоятельно нельзя. Их должен назначить офтальмолог.
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И самое главное: не нужно бояться контактных линз. Да, они требуют более тщательного ухода, нежели очки, но зато контактные линзы дают лучшую коррекцию зрения. Сегодня офтальмологи назначают линзы детям с трех месяцев!